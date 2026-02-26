Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del viernes 27 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo sano. Actividad física te despeja la cabeza. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción limpia. Poner nombre a lo que sentís ordena mucho. Números de la Suerte: 6, 18, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia alegre. Hacés que las cosas pasen casi jugando. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización avanzada. Dejar todo listo para los próximos días te da calma. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad estable. Sabés quién merece tu confianza y quién no. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer reparador. Una buena noche de descanso vale por tres. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día estratégico. Una decisión pequeña te ahorra mucho desgaste futuro. Números de la Suerte: 3, 12, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad firme. Te apoyás en tus hábitos sanos. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje con filtro. Elegís tus batallas con más inteligencia. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Armonía buscada. Evitás dramatizar y eso cambia todo. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo responsable. Usar tu influencia para bien te deja orgulloso. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Tomás nota mental de lo que no querés repetir. Números de la Suerte: 7, 16, 32.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados