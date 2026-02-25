Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del jueves 26 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento liberador. Cambiar de ambiente ordena tus ideas. Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción tranquila. Un rato de descanso reparador hace magia. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad lista. Saltar de tarea en tarea sin perder eficacia es tu plus. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Método sólido. Seguir el plan paso a paso te lleva lejos. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia aplicada. Ponés reglas claras y eso ordena todo. Números de la Suerte: 11, 23, 28.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar cariñoso. Estar con gente afectuosa te recarga. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente intuitiva. Te adelantás a un problema y lo evitás. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia silenciosa. Hacés lo que hay que hacer, sin alarde. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía intensa. Convertirla en acción útil te deja satisfecho. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad, pero firmeza. Podés decir que no sin perder la calma. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia fuerte. Un tema importante se define con tu intervención. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición psicológica. Entendés qué botón no tocar más. Números de la Suerte: 7, 16, 29.

