Consultá el horóscopo del sábado 3 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La energía se estabiliza y te permite avanzar con claridad. Buen día para definir prioridades. Números: 1, 9, 28

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Encontrás paz en la rutina. Pequeños placeres te devuelven equilibrio. Números: 4, 20, 31

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Conversaciones rápidas te revelan algo útil. Aprovechá el movimiento mental. Números: 6, 14, 30

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Necesitás resguardarte un poco. Escuchar el corazón será la clave del día. Números: 5, 19, 26

LEO (Julio 23-Agosto 22): Surgen oportunidades inesperadas. Tu intuición social te guía hacia las correctas. Números: 3, 11, 33

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenás y resolvés cosas pendientes. Tu precisión da frutos. Números: 8, 17, 29

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La energía afectiva mejora. Un diálogo honesto abre puertas. Números: 2, 12, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Revelaciones emocionales profundas. Transformación positiva. Números: 9, 16, 27

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): El día te invita a planear algo grande. Tené fe en tu visión. Números: 7, 23, 34

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La disciplina te hace avanzar rápido. Concentración al máximo. Números: 13, 21, 32

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Creatividad en alza. Ideas innovadoras te sorprenden. Números: 10, 24, 36

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La sensibilidad te abre caminos intuitivos. Prestá atención a señales. Números: 15, 22, 37