Consulta el horóscopo chino del sábado 6 de julio

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24

Es posible que hoy en día tu corazón rebote como una pelota de tenis. Un minuto puede dibujarse de una manera, mientras que al minuto siguiente se dibuja en una dirección completamente diferente.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Los viajes posiblemente relacionados con negocios podrían surgir para ti. Un amigo o colega puede acompañarte. Espera lo inesperado en lo que concierne a tu carrera.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Es posible que sientas que tu corazón te está jugando una mala pasada. Tal vez te encuentres con una fuerza fuerte que te hace dudar de ti mismo de alguna manera.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Demasiado estrés y tensión en los últimos días podría hacer que te choques con tu pareja. Si bien no es un desastre, esto puede poner un freno a tu día.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Puede que no sea fácil para ti convencer a alguien hoy. No importa cuán profunda sea tu idea o cuán convincentes sean tus explicaciones, la otra persona simplemente no está lista para creerlo todavía.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Hoy es un día de mucha energía en el que tienes la resistencia física para lograr bastante. Sin embargo, ten cuidado de tener todos los datos necesarios antes de aventurarse para las actividades del día.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Es probable que tu energía funcione en ráfagas extremas. En un minuto puedes estar letárgico y al siguiente estás listo para correr una maratón.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Fíate en el día de hoy como un tiempo de restauración para ti mismo en el que puedes llegar a un punto de mayor facilidad y comodidad. Confía en ti mismo y en las personas que te rodean.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Ten cuidado de pelear hoy. Sin embargo, si una disputa o altercado de algún tipo parece inevitable, no te encojas y ocultes.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Los sueños vívidos y maravillosos pueden acosar tu sueño esta noche, dejándote decepcionado de que no fueran reales. Tienes un mensaje para ti, así que escríbelo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Las emociones se multiplicarán con las energías planetarias de hoy. ¡Pero esta no es razón para huir y esconderse! La gente será mucho más honesta de lo habitual.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

Aunque parece que los próximos meses deberían ser un gran momento para tu carrera, desafortunadamente, hoy puedes parecer desesperado.