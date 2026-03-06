Consultá el horóscopo chino del sábado 7 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento. Mejor hacer algo que quedarse pensando de más. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción sensible. Mimos, música y calma, receta perfecta. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia y humor. Desarmás conflictos con una sonrisa. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden exigente. Revisar, corregir y pulir te deja satisfecho. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Códigos claros. Decís que no donde antes cedías por compromiso. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer tranquilo. Elegís pocas cosas, pero bien disfrutadas. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día rápido. Mucha info; filtrar es clave. Números de la Suerte: 3, 12, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza tranquila. Te mantenés en tu postura sin discutir de más. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Intensidad. Cuidar tus palabras te evita choques innecesarios. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Paz buscada. Elegís el silencio como respuesta inteligente. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia magnética. Tu actitud influye en todo el entorno. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición analítica. Combinás lógica y percepción con precisión. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
comentar