Consultá el horóscopo chino del martes 3 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento y cambio. Un giro espontáneo en el día te alegra.Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción a flor de piel. Elegir bien con quién hablar te cuida. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia social. Manejas conversaciones con chiste y picardía. Números de la Suerte: 9, 21, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden práctico. Terminar pendientes te da sensación de control. Números de la Suerte: 10, 22, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad activa. Hoy hacés algo concreto por alguien que querés. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrute cotidiano. Algo rico y sencillo mejora todo el día. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente creativa. Se te ocurre un atajo muy útil para un tema pesado. Números de la Suerte: 3, 11, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza calma. Hoy ponés límites desde la serenidad. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Día intenso. Canalizar tu fuego en acción concreta evita discusiones. Números de la Suerte: 1, 8, 28.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tacto diplomático. Una respuesta amable baja la tensión general. Números de la Suerte: 4, 15, 29.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo natural. Te buscan por tu claridad para decidir. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición sutil. Notás una señal que otros pasan por alto. Números de la Suerte: 7, 16, 31.
