Consultá el horóscopo chino del viernes 6 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ritmo elevado. Organizar tus tiempos evita el agotamiento. Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción suave. Rodearte de belleza te calma. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio social. Una ocurrencia tuya destraba un ambiente tenso. Números de la Suerte: 9, 21, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Método. Seguir tu plan, aunque sea aburrido, te da resultados. Números de la Suerte: 10, 22, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia emocional. No dejás pasar chistes o comentarios que hieren. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar rico. Comer algo que disfrutás en paz te hace muy bien. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente ágil. Buen día para negociar o buscar acuerdos. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad realista. Ajustás expectativas sin rendirte. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción valiente. Encarás de una vez lo que te daba fiaca. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Ternura. Un gesto cariñoso te hace bajar defensas. Números de la Suerte: 4, 15, 29.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo firme. Mostrás autoridad sin perder calidez. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada lúcida. Ves claramente una verdad que antes esquivabas. Números de la Suerte: 7, 16, 30.
