Consulta el horóscopo del sábado 8 de agosto

Números de la Suerte: 4, 13, 22

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte se concentra en la armonía de pareja y el equilibrio afectivo. El amor, la comprensión mutua y la empatía florecerán con facilidad si dedicás momentos de calidad a compartir de corazón.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a deshacerte de lo que te pesa, tanto material como emocionalmente. Aligerar tu carga, ordenar tus espacios y soltar resentimientos abrirá nuevos caminos.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad y el saber. Investigar, expandir tus conocimientos y comprender el trasfondo de las cosas te otorgará una valiosa sensación de claridad.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina y la constancia en tus labores diarias. Tu perseverancia ante las responsabilidades será recompensada y te permitirá consolidar el éxito paso a paso.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por encuentros inesperados y sorpresas sociales. Mantenete abierto a la espontaneidad; podrías conectar con alguien fascinante que te aporte una visión fresca e interesante.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la reflexión, la introspección y la soledad creativa. Buscar momentos a solas para meditar, escribir o hacer arte te conectará con tu mundo interno y te traerá paz.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el impulso renovador de nuevos comienzos. No temas dar un paso audaz hacia un terreno inexplorado; tu valentía será el motor para abrir nuevas puertas.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está en la creatividad aplicada a tus fuentes de ingresos. Explorá nuevos enfoques para dinamizar tu economía o buscá monetizar un talento personal que tenías postergado.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día propicio para el intercambio de ideas y el diálogo abierto. Las conversaciones estimulantes con amigos o colegas despertarán tu agilidad mental y te revelarán perspectivas muy favorables.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla en tu cuidado personal, descanso y bienestar integral. Dedicá tiempo a mimarte, relajarte profundamente y atender a tu cuerpo; renovar tu energía interna atraerá una gran prosperidad.

Números de la Suerte: 2, 11, 20