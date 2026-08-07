Consulta el horóscopo del sábado 8 de agosto

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
LEO (Julio 23 - Agosto 22): Tu confianza es magnética e imparable hoy. Utilizá esa seguridad interior para proyectar tus metas, liderar iniciativas y atraer hacia vos las circunstancias y personas indicadas. Sos un imán de fortuna.
Números de la Suerte: 3, 12, 21
VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la atención meticulosa al detalle en tus proyectos. La precisión es clave; revisar minuciosamente cada plan te asegurará resultados impecables y muy valorados.
Números de la Suerte: 4, 13, 22
LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte se concentra en la armonía de pareja y el equilibrio afectivo. El amor, la comprensión mutua y la empatía florecerán con facilidad si dedicás momentos de calidad a compartir de corazón.
Números de la Suerte: 5, 14, 23
ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a deshacerte de lo que te pesa, tanto material como emocionalmente. Aligerar tu carga, ordenar tus espacios y soltar resentimientos abrirá nuevos caminos.
Números de la Suerte: 6, 15, 24
SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad y el saber. Investigar, expandir tus conocimientos y comprender el trasfondo de las cosas te otorgará una valiosa sensación de claridad.
Números de la Suerte: 7, 16, 25
CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la disciplina y la constancia en tus labores diarias. Tu perseverancia ante las responsabilidades será recompensada y te permitirá consolidar el éxito paso a paso.
Números de la Suerte: 8, 17, 26
ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día marcado por encuentros inesperados y sorpresas sociales. Mantenete abierto a la espontaneidad; podrías conectar con alguien fascinante que te aporte una visión fresca e interesante.
Números de la Suerte: 9, 18, 27
PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la reflexión, la introspección y la soledad creativa. Buscar momentos a solas para meditar, escribir o hacer arte te conectará con tu mundo interno y te traerá paz.
Números de la Suerte: 1, 10, 19
ARIES (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el impulso renovador de nuevos comienzos. No temas dar un paso audaz hacia un terreno inexplorado; tu valentía será el motor para abrir nuevas puertas.
Números de la Suerte: 8, 17, 26
TAURO (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está en la creatividad aplicada a tus fuentes de ingresos. Explorá nuevos enfoques para dinamizar tu economía o buscá monetizar un talento personal que tenías postergado.
Números de la Suerte: 9, 18, 27
GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día propicio para el intercambio de ideas y el diálogo abierto. Las conversaciones estimulantes con amigos o colegas despertarán tu agilidad mental y te revelarán perspectivas muy favorables.
Números de la Suerte: 1, 10, 19
CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla en tu cuidado personal, descanso y bienestar integral. Dedicá tiempo a mimarte, relajarte profundamente y atender a tu cuerpo; renovar tu energía interna atraerá una gran prosperidad.
Números de la Suerte: 2, 11, 20
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