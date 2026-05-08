Consulta el horóscopo chino del sábado 9 de mayo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tus decisiones. Planificar te permite avanzar con claridad. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad fortalece relaciones. Decir lo necesario evita malentendidos. Actuar con coherencia suma. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte descansar mejora tu energía. Buscar equilibrio te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32Hoy es un día para ajustar decisiones recientes. Evaluar con calma te permite mejorar resultados. La claridad mental te guía. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33La estabilidad te sostiene frente a dudas externas. Mantener tu rumbo te da seguridad. Lo que hacés tiene base firme. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a avanzar. Canalizarla en objetivos concretos mejora tu rendimiento. Evitar dispersión es clave. Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma te permite pensar con claridad. Elegir bien tus prioridades mejora tu día. Evitar tensiones suma. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente en otros. Actuar con confianza te beneficia. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición vuelve a ser tu guía. Escuchar tu percepción te ayuda a decidir mejor. Hoy la observación es clave. Números de la Suerte: 6, 23, 35