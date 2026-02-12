Consultá el horóscopo del viernes 13 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Sentís que algo tiene que cambiar ya. Un gesto valiente, aunque sea pequeño, puede marcar un antes y un después. Números: 1, 8, 25.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás contención y calma. Un plan tranquilo con gente de confianza vale más que cualquier lujo. Números: 2, 14, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de charlas intensas, mensajes y vueltas. Elegir bien a quién escuchás te ahorra desgaste. Números: 6, 11, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La familia o el hogar piden atención. Un cambio mínimo en la rutina mejora el clima general. Números: 3, 15, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen gana peso: te miran, te escuchan, te toman en cuenta. Mostrate seguro, pero no inflexible. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tenés ganas de ordenar todo: casa, cuentas, ideas. Hacerlo por partes te evita abrumarte. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy son espejos. Lo que te molesta en el otro te muestra algo que ya no querés sostener. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición finísima para detectar verdades a medias. No hace falta confrontar todo, solo tomar nota. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Se encienden ganas de planear viaje o proyecto grande. Es buen día para dar el primer paso simbólico. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en temas serios, pero ojo con la autoexigencia desmedida. Podés ser responsable sin agotarte. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado original está a pleno. Una idea tuya puede romper una estructura vieja y mejorar todo. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción intensa, casi eléctrica. Canalizarla en arte, movimiento o charla profunda evita sobrecarga. Números: 4, 17, 36.