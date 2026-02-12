Consultá el horóscopo del viernes 13 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Sentís que algo tiene que cambiar ya. Un gesto valiente, aunque sea pequeño, puede marcar un antes y un después. Números: 1, 8, 25.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás contención y calma. Un plan tranquilo con gente de confianza vale más que cualquier lujo. Números: 2, 14, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de charlas intensas, mensajes y vueltas. Elegir bien a quién escuchás te ahorra desgaste. Números: 6, 11, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La familia o el hogar piden atención. Un cambio mínimo en la rutina mejora el clima general. Números: 3, 15, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen gana peso: te miran, te escuchan, te toman en cuenta. Mostrate seguro, pero no inflexible. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tenés ganas de ordenar todo: casa, cuentas, ideas. Hacerlo por partes te evita abrumarte. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy son espejos. Lo que te molesta en el otro te muestra algo que ya no querés sostener. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición finísima para detectar verdades a medias. No hace falta confrontar todo, solo tomar nota. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Se encienden ganas de planear viaje o proyecto grande. Es buen día para dar el primer paso simbólico. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en temas serios, pero ojo con la autoexigencia desmedida. Podés ser responsable sin agotarte. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado original está a pleno. Una idea tuya puede romper una estructura vieja y mejorar todo. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción intensa, casi eléctrica. Canalizarla en arte, movimiento o charla profunda evita sobrecarga. Números: 4, 17, 36.
