Encuesta reveló cómo está la intención de voto entre las principales fuerzas

Más atrás aparece el PRO, con el 8% de las preferencias, seguido por la izquierda, con el 5%, y la Unión Cívica Radical (UCR), que obtiene el 2%.

En tanto, el 4% de los entrevistados manifestó su intención de votar a otro espacio político, otro 4% dijo que votaría en blanco y el 15% respondió que todavía no sabe a quién elegiría.

Cómo se distribuyen las preferencias dentro de cada espacio

El informe también analiza el comportamiento electoral de los consultados según su identificación política y muestra diferencias en los niveles de fidelidad partidaria. Entre quienes se identifican como mileístas, el 83% votaría a La Libertad Avanza, mientras que el 6% elegiría al PRO, el 3% al peronismo y el 7% todavía no sabe a quién votar.

En el universo de personas identificadas con el peronismo y el kirchnerismo, el 67% optaría por un candidato peronista y el 26% por el kirchnerismo, mientras que un 4% elegiría a La Libertad Avanza.

Entre quienes se autodefinen como simpatizantes del PRO, el 56% votaría a su propio partido, pero un 19% se inclinaría por La Libertad Avanza y otro 19% permanece indeciso.

En el caso de los identificados con la UCR, el 65% elegiría al radicalismo, mientras que el 16% votaría a La Libertad Avanza y el 14% todavía no tiene definido su voto.

La encuesta también muestra que, entre los votantes identificados con la izquierda, el 72% elegiría a ese espacio, el 16% al peronismo y el 12% al kirchnerismo.

Los independientes

Otro de los datos del relevamiento corresponde a los ciudadanos que se definen como independientes, entre quienes el nivel de indefinición electoral alcanza el 25%.

Dentro de ese segmento, el 14% se inclina por La Libertad Avanza, el 13% por el kirchnerismo y el 10% por el peronismo. A su vez, el 9% elegiría al PRO, el 8% a la izquierda, otro 8% a diferentes espacios políticos, el 3% a la UCR y el 9% votaría en blanco.

El estudio de QSocial se realizó entre el 5 y el 28 de septiembre de 2026 mediante una encuesta online de alcance nacional, sobre una muestra de 1.650 personas mayores de 18 años en condiciones de votar. La consultora informó un margen de error de +/- 2,4% y un nivel de confianza del 95%.