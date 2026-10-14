Se multiplican los inconvenientes en los servicios de las líneas Sarmiento y Roca

El martes tampoco circuló el tren diferencial Once-Moreno y viceversa, programado los martes y jueves. Por lo tanto, sus usuarios debieron recurrir a las formaciones comunes o a otro medio de transporte.

Quizás algún supersticioso pensó que el martes 13 podía ser negativo para el servicio diferencial del Sarmiento. Pero no pudieron evitar la mala suerte: la locomotora del tren Bragado-Once de este miércoles presentó un inconveniente, efectuó parada en Mercedes con 20 minutos de atraso y sumó otros 20 minutos en Luján, cuando se le agregó otra máquina. La consecuencia fue que terminó efectuando la parada para el servicio diferencial en Moreno, Merlo y Haedo con más de 40 minutos de atraso, y varios pasajeros del mismo debieron, por segundo día consecutivo, recurrir a otro transporte.

El servicio Temperley-Haedo de LGR circuló limitado entre Temperley entre el sábado y el lunes, y lo mismo se anunció para el martes, sin ningún justificativo. Pero la realidad marcó que el martes circuló el primer tren (que sale de Temperley a las 6.40), pero los programados para las 8.20 y 11.36 fueron cancelados "por razones técnicas". Finalmente salió uno 15.08 que debía terminar en San Justo, pero -inesperadamente- continuó hasta Haedo.

Este miércoles, el servicio Temperley-Haedo debía circular sin inconvenientes, después de cuatro días de irregularidades y los cinco días previos de constantes cancelaciones. Pero el primer tren, el de las 6.40, fue cancelado como el martes. Y lo que sucedió a continuación es una prueba de imprevisión, falta de coordinación, improvisación e informaciones confusas para los usuarios, a juzgar por los sucesivos mensajes que aparecían en la Aplicación de Trenes Argentinos.

A las 7.06 informó que el tren Temperley-Haedo de 8.20 y su correlativo tren Haedo-Temperley de las 10 estaba cancelado por obras en estación Haedo, en la que no había ningún tipo de obra. A las 8.56 precisó que había sido cancelado "por trabajos en zona de vías". Y a las 9.51 llegó la tercera versión: "El 14/10 y 15/10 se cancelarán los trenes desde Temperley hacia Haedo de 8.20 y 11.36 y de Haedo hacia Temperley de las 10 y 13.35 por trabajos en zona de vías".

Las sucesivas explicaciones contradiciéndose entre sí y la final, que anuncia algo que ya había ocurrido, cuando el sentido común marca que el anuncio debe realizarse previamente, genera numerosas preguntas entre los usuarios, teniendo en cuenta además que se anuncian dos días de la cancelación de dos trenes, que ya se concretó el día previo. Además, a partir del hecho de que entre el sábado y el lunes el servicio estuvo limitado en un tramo del ramal, ¿por qué no se concretaron los trabajos en zona de vías -que no se precisó en qué consisten ni dónde se realizan- en esos tres días? ¿Las autoridades de la Línea Sarmiento y de la Línea General Roca, que dependen de Trenes Argentinos, no pueden coordinar los trabajos?

Completando lo que aparece como insólito, el martes circuló una formación de carga transportando carbón de petróleo por el ramal que partió desde Haedo poco después de las 12.30, y este miércoles, dos formaciones en sentidos contrarios: una cargada salió de Haedo poco antes de las 14, y otra vacía de Empalme Temperley alrededor de las 13, cruzándose entre San Justo e Ingeniero Brian.