Morosidad empresarial: casi 60 mil compañías tienen problemas para pagar sus deudas

El deterioro del crédito y las dificultades para acceder a financiamiento profundizan las señales de alerta en el sector privado. En septiembre, otras 1.937 firmas entraron en mora y el indicador de riesgo elaborado por Fidelitas permaneció en niveles elevados.
La cantidad de empresas con deudas bancarias en situación irregular llegó a 58.982, tras crecer un 53% en los últimos doce meses. Solo en septiembre se sumaron 1.937 compañías a esa condición, un incremento del 3,5% frente a agosto, de acuerdo con los datos del sector.
El Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) registró una nueva caída: perdió 0,6 puntos mensuales y quedó en 37,7 unidades, dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”. El resultado refleja las dificultades que atraviesan distintas actividades, pese a algunas mejoras puntuales en el frente financiero.
Uno de los datos más preocupantes aparece en la calidad del crédito. El componente de Riesgo Crediticio marcó 19 puntos, el valor más bajo entre las dimensiones evaluadas. Aunque la mora temprana, correspondiente a la situación 2, bajó un 8,9%, las deudas irrecuperables muestran un fuerte deterioro: los CUITs en situación 5 pasaron de unos 1,8 millones en enero de 2025 a aproximadamente 3,7 millones en la actualidad.
En el resto de los indicadores, la actividad económica obtuvo 51,2 puntos, condicionada por la caída interanual del EMAE de julio y las contracciones de la industria y la construcción. La minería mostró una evolución favorable en agosto. A su vez, el componente financiero y de precios llegó a 54,9 puntos, impulsado por una leve reducción de la brecha entre las tasas de préstamos personales y depósitos.
El comercio exterior fue el rubro mejor posicionado, con 72,8 puntos, favorecido por el superávit comercial de agosto. Sin embargo, el panorama general sigue marcado por las dificultades para financiar el consumo y la inversión. “Los datos muestran una tensión cada vez más evidente: las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias. Con casi 59.000 empresas en una situación bancaria distinta de la normal y un crecimiento del 53% en doce meses, la recuperación del crédito se vuelve una condición central para reactivar la actividad”, señaló Félix El Idd, CEO de Fidelitas.
La política de tasas reales positivas busca incentivar los activos en pesos y moderar la demanda de dólares, pero también eleva el costo de los préstamos y puede postergar decisiones de inversión. El desafío económico consiste en sostener la estabilidad monetaria sin profundizar las restricciones que enfrentan las empresas para operar y crecer.
Las perspectivas financieras agregan otro factor de incertidumbre. La demanda privada de divisas para dolarizar activos y pagar dividendos ronda los US$ 2.500 millones mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana previstos para 2027 ascienden a unos US$ 25.000 millones, entre capital e intereses. En paralelo, los rendimientos de los bonos que vencen en 2028 superan el 20% y el riesgo país permanece por encima de los 550 puntos.
Para el cierre de 2026, no se esperan cambios sustanciales en el escenario. El Gobierno apuesta a un mayor ingreso de divisas por la cosecha de trigo y la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Sur. Los proyectos vinculados al RIGI podrían aportar más recursos a mediano plazo, aunque la incertidumbre política y financiera seguirá condicionando las decisiones de inversión.