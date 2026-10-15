Morosidad empresarial: casi 60 mil compañías tienen problemas para pagar sus deudas

También le pasa a los poderosos: la morosidad en las empresas crece cada vez más.

El comercio exterior fue el rubro mejor posicionado, con 72,8 puntos, favorecido por el superávit comercial de agosto. Sin embargo, el panorama general sigue marcado por las dificultades para financiar el consumo y la inversión. “Los datos muestran una tensión cada vez más evidente: las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias. Con casi 59.000 empresas en una situación bancaria distinta de la normal y un crecimiento del 53% en doce meses, la recuperación del crédito se vuelve una condición central para reactivar la actividad”, señaló Félix El Idd, CEO de Fidelitas.

La política de tasas reales positivas busca incentivar los activos en pesos y moderar la demanda de dólares, pero también eleva el costo de los préstamos y puede postergar decisiones de inversión. El desafío económico consiste en sostener la estabilidad monetaria sin profundizar las restricciones que enfrentan las empresas para operar y crecer.

Las perspectivas financieras agregan otro factor de incertidumbre. La demanda privada de divisas para dolarizar activos y pagar dividendos ronda los US$ 2.500 millones mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana previstos para 2027 ascienden a unos US$ 25.000 millones, entre capital e intereses. En paralelo, los rendimientos de los bonos que vencen en 2028 superan el 20% y el riesgo país permanece por encima de los 550 puntos.

Para el cierre de 2026, no se esperan cambios sustanciales en el escenario. El Gobierno apuesta a un mayor ingreso de divisas por la cosecha de trigo y la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Sur. Los proyectos vinculados al RIGI podrían aportar más recursos a mediano plazo, aunque la incertidumbre política y financiera seguirá condicionando las decisiones de inversión.