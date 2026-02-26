Consultá el horóscopo del viernes 27 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Cierre de mes con energía fuerte de acción. Lo que hoy empieces tiene efecto a mediano plazo. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás un balance entre trabajo y placer. Un rato de disfrute consciente restaura tu estabilidad. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente rápida, ganas de hablar, negociar, moverte. Un acuerdo hoy puede ser muy favorable. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Revisás cómo te cuidaste emocionalmente este mes. Ver tus avances internos te llena de orgullo silencioso. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu rol frente a los demás se redefine. Decidís qué tipo de líder, amigo o pareja querés ser. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Cierre de pendientes trae alivio. Hacer un resumen de logros te muestra que avanzaste más de lo que creías. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos más claros: quién se queda, quién se aleja, quién tiene tu misma sintonía. Lo ves sin drama. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Final de mes intenso, pero revelador. Entendés un patrón propio y eso es poder puro. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Pensás a dónde querés ir realmente, no solo en viajes, sino en proyectos vitales. El próximo paso se ve más claro. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Balance de responsabilidades asumidas y objetivos logrados. Quizás sea hora de aflojar un poco la exigencia. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas cierran el mes con fuerza. Algo que venías pensando se vuelve decisión concreta. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición y emoción en nivel máximo. Aceptar lo que sentís sin juzgarte abre un nuevo capítulo interno. Números: 4, 17, 36.
