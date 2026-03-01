Consultá el horóscopo chino del lunes 2 de marzo

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganas de movimiento. Una salida corta cambia tu energía. Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción tierna. Un gesto de cuidado suyo o tuyo te reconforta. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad. Cambiar de plan sobre la marcha te favorece. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Método claro. Poner horarios a tus tareas mejora todo. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia interna. No aceptás acuerdos que no respeten tus valores. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer tranquilo. Un descanso a tiempo te mantiene de buen humor. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día ágil. Resolviendo cosas pequeñas liberás espacio mental. Números de la Suerte: 2, 12, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Rutina ordenada. Lo que repetís hoy marca el tono del mes. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción directa. Un mensaje o llamada tuya mueve una situación estancada. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad en vínculos. Elegís la paz antes que el orgullo. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia fuerte. Tu opinión tiene peso en una decisión grupal. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Entendés rápido qué te conviene a largo plazo. Números de la Suerte: 7, 16, 29.