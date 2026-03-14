Consultá el horóscopo del domingo 15 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Mitad de mes con ganas de resetear objetivos. Lo que ya no te motiva se cae solo si sos honesto. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás tocar tierra: cuentas claras, rutinas claras, vínculos claros. Lo ambiguo te cansa. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente curiosa, charlas atractivas. Aprendés algo útil en una conversación casual. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón pide orden. Acomodar expectativas con alguien querido baja mucha ansiedad. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de brillar sin exagerar. Ser auténtico es suficiente, no hace falta show extra. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para tomar decisiones prácticas en trabajo y salud. Pequeños ajustes suman mucho. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en revisión profunda, pero tranquila. Lo que sostenga la prueba de la sinceridad, se fortalece. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre lo que tenés que transformar en vos. El cambio empieza adentro, no afuera. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de expansión en todos los sentidos. Un paso hacia algo nuevo reaviva tu entusiasmo. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajás duro, pero estás viendo más claro para qué. Propósito y disciplina se alinean. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mirada original del mundo puede encontrar hoy buena recepción. Alguien te entiende más de lo que pensás. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de gran intuición, ideal para escuchar señales internas. Tu mundo emocional es tu GPS. Números: 5, 18, 36.
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