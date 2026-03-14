Consultá el horóscopo del domingo 15 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente curiosa, charlas atractivas. Aprendés algo útil en una conversación casual. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón pide orden. Acomodar expectativas con alguien querido baja mucha ansiedad. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de brillar sin exagerar. Ser auténtico es suficiente, no hace falta show extra. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para tomar decisiones prácticas en trabajo y salud. Pequeños ajustes suman mucho. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en revisión profunda, pero tranquila. Lo que sostenga la prueba de la sinceridad, se fortalece. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre lo que tenés que transformar en vos. El cambio empieza adentro, no afuera. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de expansión en todos los sentidos. Un paso hacia algo nuevo reaviva tu entusiasmo. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajás duro, pero estás viendo más claro para qué. Propósito y disciplina se alinean. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mirada original del mundo puede encontrar hoy buena recepción. Alguien te entiende más de lo que pensás. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de gran intuición, ideal para escuchar señales internas. Tu mundo emocional es tu GPS. Números: 5, 18, 36.