Consultá el horóscopo del domingo 17 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Puedes despertarse hoy sintiéndose un poco malhumorado y fuera de lugar. Podrías aspirar a nada más agotador que pasar el día sin distracciones más que un buen libro. CIFRAS SOLARES:78-958

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Amigos o compañeros de trabajo podrían presentarle un campo de estudio que capta su interés. Estás listo para algo nuevo en tu vida. CIFRAS SOLARES:36-568

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Este podría ser un día difícil para vos emocionalmente. Puede que te sorprenda descubrir que algunos sentimientos muy viejos y profundamente arraigados se agitan en el curso de la investigación de un tema de gran interés para ti. CIFRAS SOLARES:45-070

CANCER (Junio22-Julio22) Es posible que desees hacer un esfuerzo adicional para arreglar la casa esta mañana. Es probable que tengas algunos invitados inesperados. CIFRAS SOLARES:49-360

LEO (Julio 23-Ago. 22) Hoy es probable que sea otro día ocupado para vos. Es posible que tenga una actividad de voluntariado por la mañana y que luego se le acerque para hacer recados en la tarde. CIFRAS SOLARES:43-785

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) No te sorprendas si los vecinos vienen a su puerta pidiendo un favor, ¡y no solo por pedir prestado una taza de azúcar! Si bien tu respuesta inicial será decir sí piénsaalo dos veces. CIFRAS SOLARES:72-023

LIBRA (Set 23-Oct. 22) En lugar de cavar profundamente en el barril buscando solo las manzanas deformes, magulladas y podridas, concéntrate en traer las brillantes y rojas brillantes. CIFRAS SOLARES:04-858

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Un objeto perdido puede hacer que todos los miembros de tu hogar pasen por cada habitación tratando de encontrarlo. probablemente sin éxito. CIFRAS SOLARES: 65-575

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Los sueños y las visiones sobre tu familia pintan una imagen rosa de tu futuro. Estos sueños bien podrían ser proféticos, pero no llegues a esa conclusión sin analizar primero los símbolos. CIFRAS SOLARES:36-658

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Estás solo cuando se trata de asuntos financieros. Puede que esto no sea lo que quieres escuchar, pero así son las cosas. Confía en que tu visión para los negocios te ayude. CIFRAS SOLARES:22-878

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Confía en tu intuición, el amigo que te cuida y protege tiene sentimientos profundos hacia ti. CIFRAS SOLARES:13-336

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Solo porque una persona ya no sea parte de tu vida no significa que todas las personas no sean confiables. La gente cambia, al igual que las situaciones. Es posible que esta persona ya no fuera una influencia saludable. CIFRAS SOLARES:77-858