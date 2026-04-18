Consulta el horóscopo del domingo 19 de abril

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente sociable. Un contacto que parecía menor pasa a ser relevante para tus planes. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón se pone más firme. Podés ser dulce y a la vez establecer límites claros. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Escenario perfecto para mostrar quién sos. Tu autenticidad hoy es tu mejor carta de presentación. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Organización en modo fino. Revisar procesos y métodos te hace más eficiente. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos alineados a tu nueva versión empiezan a mostrarse más. Conectar con ellos te equilibra. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre lo que ya no querés tolerar. Tu “basta” interno empieza a tomar forma externa. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te mueve la idea de ampliar horizontes. Empezar un curso, viaje o proyecto te conecta con vos. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te comprometés con menos cosas, pero más significativas. Calidad sobre cantidad. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu rareza es tu sello. Mostrarla sin pedir disculpas te trae gente en tu misma frecuencia. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de intuición profunda, casi mística. Lo que hoy entiendas de vos se siente como un antes y un después. Números: 5, 13, 36.