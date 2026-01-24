Consultá el horóscopo del domingo 25 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Querés resultados ya, pero el proceso pide un poco más de tiempo. Acelerar de más puede trabar. Números: 2, 9, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Día para disfrutar algo sencillo: charla tranquila, comida casera, música suave. La calma es medicina. Números: 5, 11, 27.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Reuniones, mensajes o redes se mueven mucho. Seleccionar bien la información evita saturación. Números: 7, 13, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Te ocupás de alguien querido y eso fortalece la conexión. También recordá cuidarte a vos. Números: 3, 15, 31.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés brillar sin exagerar. Un gesto de humildad hoy te hace aún más grande. Números: 1, 10, 26.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Revisar un detalle evita un error mayor. Tu mirada minuciosa salva el día. Números: 6, 14, 30.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Una decisión estética (cambio de look, decoración, estilo) renueva tu energía. Sentirte bien por fuera ayuda por dentro. Números: 8, 16, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones intensas, pero canalizables. Conversar a fondo o escribir lo que sentís te alivia. Números: 4, 12, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Un plan divertido surge casi de la nada. Decir que sí te saca del piloto automático. Números: 9, 17, 28.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tareas pendientes se agrupan, pero también tu capacidad de resolver. Ir de a una cosa es la clave. Números: 10, 19, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión a futuro se activa. Ideas sobre cambios de vida empiezan a ser más que un simple deseo. Números: 13, 18, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día para conectar con lo espiritual, lo simbólico o lo artístico. Lo invisible hoy pesa más que lo concreto. Números: 6, 20, 36.