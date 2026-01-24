Consultá el horóscopo del domingo 25 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Querés resultados ya, pero el proceso pide un poco más de tiempo. Acelerar de más puede trabar. Números: 2, 9, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Día para disfrutar algo sencillo: charla tranquila, comida casera, música suave. La calma es medicina. Números: 5, 11, 27.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Reuniones, mensajes o redes se mueven mucho. Seleccionar bien la información evita saturación. Números: 7, 13, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Te ocupás de alguien querido y eso fortalece la conexión. También recordá cuidarte a vos. Números: 3, 15, 31.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés brillar sin exagerar. Un gesto de humildad hoy te hace aún más grande. Números: 1, 10, 26.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Revisar un detalle evita un error mayor. Tu mirada minuciosa salva el día. Números: 6, 14, 30.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Una decisión estética (cambio de look, decoración, estilo) renueva tu energía. Sentirte bien por fuera ayuda por dentro. Números: 8, 16, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones intensas, pero canalizables. Conversar a fondo o escribir lo que sentís te alivia. Números: 4, 12, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Un plan divertido surge casi de la nada. Decir que sí te saca del piloto automático. Números: 9, 17, 28.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tareas pendientes se agrupan, pero también tu capacidad de resolver. Ir de a una cosa es la clave. Números: 10, 19, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión a futuro se activa. Ideas sobre cambios de vida empiezan a ser más que un simple deseo. Números: 13, 18, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día para conectar con lo espiritual, lo simbólico o lo artístico. Lo invisible hoy pesa más que lo concreto. Números: 6, 20, 36.
comentar