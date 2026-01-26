Consultá el horóscopo del martes 27 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La impaciencia marca el ritmo, pero podés convertirla en acción útil. Hacé algo concreto con esa energía. Números: 2, 7, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Te aferrás a lo que te da paz. Revisar tus rutinas de autocuidado hoy rinde mucho. Números: 4, 15, 27.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias que mueven tu agenda, pero abren puertas interesantes. Confía en tu capacidad de adaptación. Números: 6, 11, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy una palabra de cariño vale oro. Dar contención a otro te recuerda tu propia fuerza. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Te toca mostrar tu mejor versión ante alguien importante. La autenticidad es tu carta ganadora. Números: 1, 9, 28.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Organizar, limpiar, revisar papeles o cuentas te libera espacio mental. Orden afuera, orden adentro. Números: 5, 14, 33.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activa el deseo de pareja, sociedad o equipo. Una charla sincera alinea expectativas. Números: 8, 12, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Transformación en marcha. Hoy entendés por qué algo tenía que cambiar aunque duela. Números: 10, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tu entusiasmo vuelve a encenderse después de un bajón. Planear algo nuevo te recarga. Números: 7, 13, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El trabajo rinde frutos. Aunque aún falte, ves señales claras de avance. Números: 10, 19, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día perfecto para ideas disruptivas. Algún comentario tuyo puede cambiar la mirada de todo un grupo. Números: 13, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Introspección necesaria. Un rato de silencio y conexión con vos mismo aclara un dilema. Números: 6, 17, 36.