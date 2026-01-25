Consultá el horóscopo del lunes 26 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Se enciende tu lado valiente: hoy podés dar ese paso que venías pateando por miedo. Números: 3, 8, 21.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás seguridad, pero el día te propone pequeño riesgo controlado. Aceptarlo te expande. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras rápidas, mente inquieta. Canalizá en creatividad o estudio para no caer en chisme inútil. Números: 7, 12, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La nostalgia asoma, pero acompañada de comprensión. Mirar el pasado con ternura te sana. Números: 2, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Situación en la que te toca tomar la posta. Liderar sin dominar será la clave. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Buen momento para planes de salud, alimentación y organización personal. Lo que definas hoy es sostenible. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un gesto diplomático desactiva una tensión. Pero no dejes de decir lo que realmente pensás. Números: 8, 14, 29.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Tu intuición te guía hacia la verdad detrás de una situación confusa. Hacé caso a lo que sentís. Números: 3, 10, 31.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de salir, explorar, probar. Aunque sea cerca de casa, cambiá de escenario. Números: 6, 17, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Avances concretos en un tema de trabajo, proyecto o responsabilidad. Estructura + disciplina = resultado. Números: 10, 18, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día original, ideal para pensar fuera de la caja. Tus ideas raras son las que mejor funcionan hoy. Números: 13, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad alta pero con claridad. Podés sentir mucho y aun así poner límites firmes. Números: 4, 20, 35.
