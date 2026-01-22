Consultá el horóscopo del viernes 23 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Las ganas de cambiar todo aparecen de golpe. Empezá por una cosa puntual para no dispersarte. Números: 2, 6, 22.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Estabilidad buscada, pero con un toque de riesgo controlado. Podés salir de la zona cómoda sin perder seguridad. Números: 4, 18, 27.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación intensa. Un dato que parecía menor se vuelve clave para una decisión. Números: 7, 13, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema emocional que venías barriendo bajo la alfombra pide ser atendido. Enfrentarlo te fortalece. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu autoestima sube con una pequeña victoria. No importa si los demás la ven, vos sabés lo que costó. Números: 1, 9, 24.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes en horario, rutina o alimentación. Pequeños cambios sostenidos traen un gran antes y después. Números: 5, 16, 33.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en foco: elegir personas que sumen y no que drenen tu energía. La armonía también es selección. Números: 8, 12, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Día de profundidad interna. Un secreto, propio o ajeno, cambia la forma en que ves una situación. Números: 10, 19, 34.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Hoy la aventura puede ser mental: leer, estudiar, imaginar caminos nuevos. Tu mente quiere expansión. Números: 6, 11, 28.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Responsabilidades aumentan, pero también tu capacidad para gestionarlas. Organización ante todo. Números: 10, 14, 32.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Originalidad que descoloca, pero atrae. Sé fiel a tu forma distinta de ver el mundo. Números: 13, 21, 26.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Necesidad de descanso emocional. Tomar distancia de dramas ajenos es autocuidado, no egoísmo. Números: 4, 20, 35.
