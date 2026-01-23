Consultá el horóscopo del sábado 24 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Un impulso de sinceridad puede cambiar el rumbo de un vínculo. Cuidá el tono, pero no la verdad. Números: 3, 8, 25.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo pide mimos: buen alimento, descanso, confort. Escucharlo también es una forma de inteligencia. Números: 2, 17, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Se abren varias ventanas de oportunidad en lo social. Conectar con la persona justa hoy marca diferencia. Números: 7, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El pasado golpea la puerta en forma de recuerdo, mensaje o persona. Ya no reaccionás igual, creciste. Números: 5, 18, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma hoy es clave en una reunión o encuentro. Una sonrisa sincera abre más que un discurso largo. Números: 1, 12, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Necesidad de orden interno se refleja afuera. Tirar, donar, acomodar te ayuda a aclarar ideas. Números: 6, 14, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscar armonía no significa evitar conflictos reales. Hoy podés poner límites sin perder elegancia. Números: 9, 15, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Algo que parecía terminado revive, pero con otra energía. Podés decidir si reabrís la puerta o la cerrás del todo. Números: 3, 11, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de planear algo más grande: proyecto, mudanza, viaje. Hoy es buena idea bajarlo a papel. Números: 8, 16, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Se valora tu constancia. Aunque nadie aplauda, una situación concreta te demuestra que valió la pena. Números: 10, 19, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día perfecto para lo diferente: propuestas raras, ideas nuevas, cambios de look. Experimentar te enciende. Números: 13, 21, 28.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Tu percepción detecta cosas que otros pasan por alto. No subestimes esas pequeñas señales. Números: 4, 20, 36.
