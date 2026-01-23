Consultá el horóscopo del sábado 24 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Un impulso de sinceridad puede cambiar el rumbo de un vínculo. Cuidá el tono, pero no la verdad. Números: 3, 8, 25.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo pide mimos: buen alimento, descanso, confort. Escucharlo también es una forma de inteligencia. Números: 2, 17, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Se abren varias ventanas de oportunidad en lo social. Conectar con la persona justa hoy marca diferencia. Números: 7, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El pasado golpea la puerta en forma de recuerdo, mensaje o persona. Ya no reaccionás igual, creciste. Números: 5, 18, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma hoy es clave en una reunión o encuentro. Una sonrisa sincera abre más que un discurso largo. Números: 1, 12, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Necesidad de orden interno se refleja afuera. Tirar, donar, acomodar te ayuda a aclarar ideas. Números: 6, 14, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscar armonía no significa evitar conflictos reales. Hoy podés poner límites sin perder elegancia. Números: 9, 15, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Algo que parecía terminado revive, pero con otra energía. Podés decidir si reabrís la puerta o la cerrás del todo. Números: 3, 11, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de planear algo más grande: proyecto, mudanza, viaje. Hoy es buena idea bajarlo a papel. Números: 8, 16, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Se valora tu constancia. Aunque nadie aplauda, una situación concreta te demuestra que valió la pena. Números: 10, 19, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día perfecto para lo diferente: propuestas raras, ideas nuevas, cambios de look. Experimentar te enciende. Números: 13, 21, 28.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Tu percepción detecta cosas que otros pasan por alto. No subestimes esas pequeñas señales. Números: 4, 20, 36.