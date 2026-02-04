Consultá el horóscopo del jueves 5 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te conviene pensar dos veces antes de reaccionar. Un minuto de calma cambia toda la escena. Números: 3, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Un placer sencillo te salva el día: buena comida, siesta, música. No subestimes esas pequeñas cosas. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucha información dando vueltas. Filtrar es tan importante como enterarse. Números: 6, 11, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón manda, pero la razón acompaña. Podés tomar una decisión emocional sin perder estabilidad. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Situación donde te toca liderar. Tu seguridad puede ordenar a quienes están perdidos. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día para revisar rutinas y mejorar sistemas. Un cambio pequeño facilita mucho tu día a día. Números: 5, 14, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un vínculo cercano pide atención. Una charla sincera en tono suave puede cambiar la dinámica. Números: 8, 13, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís que algo está cambiando de fondo. No te resistas: ese movimiento te favorece a largo plazo. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de salir de lo conocido. Aun un pequeño desvío de ruta puede darte aire nuevo.Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Cuestiones laborales o de responsabilidad ocupan la mente. Organizar prioridades te quita peso.Números: 10, 19, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu parte más idealista se activa. Hacer algo alineado con tus valores te llena de energía. Números: 11, 21, 28.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emociones fuertes, pero también capacidad de empatía. Podés ayudar a alguien solo escuchando de verdad.Números: 4, 17, 36.
