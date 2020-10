TAURO (Abril 21-Mayo 20) Vas a sufrir de un desacuerdo con un amigo cercano porque no comparten las mismas concepciones del amor. No te dejes influenciar, sigue tu propio camino, sos vos que tiene razón. Cuida tu casa si debes salir por la tardecita, hay un aspecto astral bastante fuerte y negativo que indica riesgos de robo. CIFRAS SOLARES: 54.609

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) El día no parece muy bueno para tomar una decisión importante, sobre todo en el ámbito de tu vida amorosa. Faltarías de objetividad y estás todavía bajo la influencia negativa causada por una reciente ruptura que te afectó mucho. Entre los padres, preocupaciones por la salud de los chicos. CIFRAS SOLARES: 87.787

CANCER (Junio 22-Julio 22) La Luna, que es el astro que rige tu signo, te apoyará hoy en tus emprendimientos. Si quieres cambiar de trabajo o empezar una actividad nueva, podés. Si tenés que viajar por negocios, todo te saldrá bien. En los juegos será diferente, mejor no arriesgarse. Buenas noticias para los que trabajan en el campo. CIFRAS SOLARES: 67.880

LEO (Julio 23-Ago. 22) Cuida mejor tu dinero porque los astros te informan que por la tarde podrías ser víctima de un robo o por lo menos de un engaño en un trato. Por la tardecita un encuentro será muy productivo si sabes convencer la persona que tus capacidades profesionales son excelentes. Cuidas también tu dieta, los abusos te perjudican. CIFRAS SOLARES: 24.345

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) A veces lo que aparenta fácil a primera vista no resulta siempre realizable. Es lo que va a pasar con una persona del sexo opuesto que tenés en tu mirada. Podrías conquistarla pero tenés que mejorar tu actitud y ser menos indeciso. También parece que te hace falta romanticismo y dulzura. CIFRAS SOLARES: 65.677

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Algunos problemas de salud y trastornos nerviosos van a hacer de este día una jornada difícil. Si tenés una actividad manual, no debes sobreestimar tus fuerzas. Si tenés una actividad sedentaria, sal de vez en cuando para caminar y relajarte. Disputas entre los novios por causa de celos de la novia; cuidado por no hacer fracasar la relación. CIFRAS SOLARES: 76.884

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) El momento es bueno para pensar en hacer un regalito a la persona querida porque su amor se enfría. Aun si piensas que no es imprescindible, vas a ver que el resultado será más allá de tus esperanzas. Incertidumbre en cuanto al rumbo que hay que elegir par los estudiantes que quieren cambiar de materia. CIFRAS SOLARES: 60.805

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Espera un poco más para tomar una decisión definitiva con relación a la persona querida. Tus ideas no están suficientemente claras para decidir si la ruptura es la única solución. Según los astros una reconciliación puede suceder si hay una explicación franca entre Uds. y más diálogo en el futuro. CIFRAS SOLARES: 62.622

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Tu egoísmo así como tu prepotencia van a perjudicarte en tu relación con la persona amada. Tenés que ser más atento a sus necesidades y satisfacer su carencia de afecto. Si tenés que caminar por los barrios, cuídate porque un mal ángulo del planeta Mercurio indica probabilidades de caída. CIFRAS SOLARES: 67.788

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) El apuro no te llevaría a nada en tus proyectos de negocios. Deja las cosas andar por sí mismas y vas a ver que una persona en la cual no tenés mucha confianza se revelará una buena aliada. Venus, el planeta del amor, va a entorpecer tus proyectos hoy, quédate en la expectativa, no sería serio comprometerte. CIFRAS SOLARES: 45.695

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Día placentero y lleno de alegría para los que se conocen desde mucho tiempo. La relación que empezó por una profunda amistad va a transformarse de a poco en amor; pero como la otra persona es muy tímida, tenés que moverte, tomar las iniciativas y dar el primer paso, o el primer beso, tu elección. CIFRAS SOLARES: 76.778