Consulta el horóscopo del lunes 20 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Terminás el mes con energía de decisión. Lo que hoy afirmes con claridad marca el tono del próximo capítulo. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hacés balance de tu seguridad interna y externa. Ajustar hábitos, gastos y vínculos te deja más firme. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Último día del mes con foco en comunicación. Un acuerdo o charla final ordena muchos temas. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Cerrás un capítulo emocional. No sos la misma persona que a principio de mes, y eso se nota. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu rol frente a los demás se redefine con fuerza. De ahora en más querés brillar desde la autenticidad. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes finales en rutina, trabajo y organización. Entrás a abril con el tablero mucho más limpio. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos que quedan, vínculos que se van. Lo que permanece es lo que se siente justo y equilibrado. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Cierre profundo de ciclo interno. Aceptar tus propias transformaciones te da una fuerza enorme. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Terminás el mes apuntando más alto. Tus metas se vuelven más honestas y menos decorativas. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hacés balance serio pero productivo. Reorganizar prioridades te permite avanzar con menos peso. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión a futuro queda más nítida. Sabés qué batallas vas a dar y cuáles ya no. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de mes profundamente intuitivo. Lo que tu corazón te dice hoy es la base del próximo paso. Números: 4, 17, 36.
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