Consultá el horóscopo del lunes 9 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te cansás de esperar y decidís actuar. Ese movimiento corta una cadena de postergaciones. Números: 1, 6, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Pequeños placeres cotidianos sostienen tu ánimo: buena comida, descanso, ambiente lindo. Números: 2, 15, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias rápidas cambian tu agenda. Adaptarte con humor te salva el día. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El pasado se recuerda con menos dolor y más entendimiento. Es signo de crecimiento. Números: 3, 16, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen pública importa. Cuidar formas hoy abre oportunidades a futuro. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día eficiente para cerrar temas que requieren detalle. Tu prolijidad hace la diferencia. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones en modo espejo. Lo que tolerás de más termina pesando; ajustar a tiempo equilibra. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emoción profunda, pero con fuerza para transformarla. Lo que hoy largás, no vuelve con la misma intensidad. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Planes a futuro vuelven a tu mente. Hoy podés elegir uno y comprometerte de verdad. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te ocupás de responsabilidades con madurez. Un tema económico puede ordenarse. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu originalidad hoy brilla. Proponer una solución poco convencional resuelve algo trabado. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición que casi asusta por lo exacta. Confiar en ella te evita pérdidas de tiempo. Números: 7, 13, 36.