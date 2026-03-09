Consultá el horóscopo del martes 10 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día acelerado, pero aprovechable. Hacer varias cosas rápidas te da sensación de avance real. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás anclarte en lo seguro: rutinas, afectos, espacios propios. Eso te estabiliza. Números: 4, 11, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente en modo análisis. Un intercambio honesto te ayuda a ver un tema desde otro ángulo. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones fuertes, pero con contención. Hablar con alguien de confianza es clave. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Te toca tomar la palabra frente a otros. Hacerlo desde el corazón te vuelve muy convincente. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar y clasificar te resulta terapéutico. Lo que limpias afuera se limpia adentro también. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscás armonía, pero aparece una tensión. Manejar el conflicto con elegancia es tu especialidad. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís movimientos ocultos y no te equivocás. Mantener la calma te da ventaja. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tenés ganas de salir, aprender, moverte. Un cambio de entorno mejora tu perspectiva. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo y deberes ocupan gran parte del día. Un logro concreto te da satisfacción interna. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas chocan con estructuras rígidas, pero son necesarias. Plantarte con respeto te posiciona. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de fuerte percepción. Lo que tu corazón siente hoy es una brújula muy certera. Números: 4, 16, 37.
