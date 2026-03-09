Consultá el horóscopo del martes 10 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día acelerado, pero aprovechable. Hacer varias cosas rápidas te da sensación de avance real. Números: 2, 7, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás anclarte en lo seguro: rutinas, afectos, espacios propios. Eso te estabiliza. Números: 4, 11, 29.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente en modo análisis. Un intercambio honesto te ayuda a ver un tema desde otro ángulo. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones fuertes, pero con contención. Hablar con alguien de confianza es clave. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Te toca tomar la palabra frente a otros. Hacerlo desde el corazón te vuelve muy convincente. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar y clasificar te resulta terapéutico. Lo que limpias afuera se limpia adentro también. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscás armonía, pero aparece una tensión. Manejar el conflicto con elegancia es tu especialidad. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís movimientos ocultos y no te equivocás. Mantener la calma te da ventaja. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tenés ganas de salir, aprender, moverte. Un cambio de entorno mejora tu perspectiva. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo y deberes ocupan gran parte del día. Un logro concreto te da satisfacción interna. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas chocan con estructuras rígidas, pero son necesarias. Plantarte con respeto te posiciona. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de fuerte percepción. Lo que tu corazón siente hoy es una brújula muy certera. Números: 4, 16, 37.