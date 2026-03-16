Consultá el horóscopo del martes 17 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente despierta, contactos activos. Un intercambio breve abre una oportunidad. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón se vuelve más selectivo. No todo el mundo merece el mismo nivel de entrega tuya. Números: 3, 16, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés una chance para mostrar liderazgo tranquilo. Guiar sin imponerte te deja en un lugar privilegiado. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para revisar detalles de papeles, proyectos y rutinas. Encontrás errores que otros no verían. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos te muestran qué tipo de amor, amistad o sociedad querés. Tomar nota ya es un paso. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición intensa sobre una situación que venía rara. Confirmás lo que tu instinto venía marcando. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de proyectar cosas grandes. Elegir una y enfocarte evita dispersión. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo constante, resultados medibles. Podés darte un pequeño reconocimiento por lo logrado. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas pueden parecer locas, pero son útiles. Presentarlas con calma y claridad ayuda. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad y percepción muy altas. Evitá ambientes pesados, te los llevás puestos. Números: 3, 10, 36.