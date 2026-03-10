Consultá el horóscopo del miércoles 11 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicación a full. Un comentario tuyo puede aclarar una situación confusa para varios. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones intensas, pero ya sabés cómo cuidarte mejor. Un límite suave evita desbordes. Números: 3, 16, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés foco en tu imagen, tu estilo, tu forma de brillar. Pequeño cambio estético te levanta el ánimo. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día muy productivo si organizás bien los tiempos. Hacer de a una cosa, pero hacerla bien. Números: 5, 14, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en modo ajuste fino. No es drama, es calibración. Lo que se sostiene, se fortalece. Números: 8, 13, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición aguda sobre dinámicas de control. Soltar lo que ya no necesitás controlar te libera. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Mirás al horizonte pensando en lo próximo. Dar un paso concreto hacia ese ideal te recarga. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Responsabilidades en orden, pero el cuerpo pide pausa. Una mini-desconexión hoy vale oro. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mente va a futuro; imaginás cambios grandes. Una idea empieza a convertirse en plan. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de gran sensibilidad y empatía. Cuidar con quién compartís tus preocupaciones es clave. Números: 4, 17, 36.