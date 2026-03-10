El Gobierno descartó a Diego Valenzuela para Migraciones y el exintendente vuelve al Senado

Desde el entorno del actual senador bonaerense confirmaron que el legislador retomará su banca en la provincia de Buenos Aires: “Prioridad bonaerense. Mucho por hacer en la provincia”, señalaron fuentes cercanas a Valenzuela. “No es la persona idónea”, argumentaron desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien habría tenido la última palabra para frenar la designación.

Pese al anuncio de la exfuncionaria Patricia Bullrich, la política migratoria funciona incluso sin la puesta en marcha de la dirección. Se trata de una de las claves que configuran el perfil de Monteoliva, que impulsa el endurecimiento de los controles en las fronteras.

La Agencia de Seguridad Migratoria fue pensada como organismo descentralizado, con un cuerpo policial propio. Monteoliva impuso una estructura “descentrada” que dependerá directamente de su cartera.

Con la salida de Valenzuela del escenario nacional, el Gobierno se prepara para anunciar al nuevo titular la próxima semana. Se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reúna con la ministra Monteoliva para definir un nombre que se profundizará sobre la nueva política migratoria.