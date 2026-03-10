Política |

El Gobierno descartó a Diego Valenzuela para Migraciones y el exintendente vuelve al Senado

Tras dar de baja la postulación de Diego Valenzuela, el Gobierno definió que la estructura será "descentrada". Adorni y la ministra elegirán al nuevo titular la próxima semana.

Tras meses de incertidumbre y postergaciones, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, no asumirá al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria, como estaba previsto por determinación del Gobierno Nacional.

Desde el entorno del actual senador bonaerense confirmaron que el legislador retomará su banca en la provincia de Buenos Aires: “Prioridad bonaerense. Mucho por hacer en la provincia”, señalaron fuentes cercanas a Valenzuela. “No es la persona idónea”, argumentaron desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien habría tenido la última palabra para frenar la designación.

valenzuela
Luego de que se cayera su designación nacional, Diego Valenzuela retornará a la banca provincial.

Luego de que se cayera su designación nacional, Diego Valenzuela retornará a la banca provincial.

ADEMÁS: Kicillof participó de la cena de Expoagro en San Nicolás

Pese al anuncio de la exfuncionaria Patricia Bullrich, la política migratoria funciona incluso sin la puesta en marcha de la dirección. Se trata de una de las claves que configuran el perfil de Monteoliva, que impulsa el endurecimiento de los controles en las fronteras.

La Agencia de Seguridad Migratoria fue pensada como organismo descentralizado, con un cuerpo policial propio. Monteoliva impuso una estructura “descentrada” que dependerá directamente de su cartera.

Con la salida de Valenzuela del escenario nacional, el Gobierno se prepara para anunciar al nuevo titular la próxima semana. Se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reúna con la ministra Monteoliva para definir un nombre que se profundizará sobre la nueva política migratoria.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados