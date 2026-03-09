Donald Trump dijo que la guerra está "prácticamente ganada" e Irán le salió al cruce

Trump se mostró confiado sobre el rumbo del conflicto, al considerar que Irán "no tiene Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", destacó.

En una entrevista con la cadena CBS News, el líder republicano dijo estar "pensando en tomar el control" del estrecho de Ornuz, situado entre la península Arábiga e Irán, y considerado una de las principales rutas comerciales de combustibles del mundo.

El mandatario fue más allá en sus declaraciones y amenazó a Irán si interfiere esa vía navegable. "Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale. no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", advirtió.

Al ser consultado por el nuevo líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, aseguró que "no tiene ningún mensaje" para el hijo y sucesor de Alí Jamenei, muerto en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Sobre el final del conflicto en Medio Oriente, Trump evaluó que podría depender en gran medida de su propia decisión política. "Que termine está en mi mente, no en la de los demás", remarcó.

Trump afirmó que "quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo". Donald Trump renovó sus amenazas contra Irán.

La respuesta de Irán a Estados Unidos

Poco después de las declaraciones del líder de la Casa Blanca, las fuerzas armadas iraníes afirmaron que serán ellas las que determinarán el final de la guerra en Medio Oriente y, además, advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras siga la ofensiva de EE.UU. e Israel.

“La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, fue la réplica de un portavoz del Ejército citado por medios estatales. “Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, agregó.