Consultá el horóscopo del sábado 14 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Intercambios verbales intensos, pero productivos. Decir lo justo y necesario es la clave. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El tema familia y raíces emocionales se mueve. Acomodar roles y expectativas da alivio. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma tiene efecto inmediato. Cuidar el ego y sumar humildad potencia tu magnetismo. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar, clasificar, limpiar. El día pide practicidad, y vos la manejás perfecto. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones en clave balance. Lo que des y recibas hoy marca la pauta de un nuevo modo de vincularte. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte sobre qué tema ya no da para seguir sosteniendo. Soltar también es avanzar. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de pensar a lo grande. Un proyecto a futuro necesita que hoy des el primer paso. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en resultados, no en excusas. Esa actitud te acerca a un logro importante. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mente se adelanta un par de pasos a la de los demás. Tener paciencia con el entorno es clave. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día muy sensible. Si elegís bien con quién estar, podés recargarte en lugar de agotarte. Números: 11, 17, 26.