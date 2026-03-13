Consultá el horóscopo del sábado 14 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tenés ganas de cortar con lo que aburre. Un cambio de dinámica en tu día ya te despierta. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás paz y cosas simples. Un momento de silencio, naturaleza o buena comida te reinicia. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Intercambios verbales intensos, pero productivos. Decir lo justo y necesario es la clave. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El tema familia y raíces emocionales se mueve. Acomodar roles y expectativas da alivio. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma tiene efecto inmediato. Cuidar el ego y sumar humildad potencia tu magnetismo. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar, clasificar, limpiar. El día pide practicidad, y vos la manejás perfecto. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones en clave balance. Lo que des y recibas hoy marca la pauta de un nuevo modo de vincularte. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte sobre qué tema ya no da para seguir sosteniendo. Soltar también es avanzar. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de pensar a lo grande. Un proyecto a futuro necesita que hoy des el primer paso. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te concentrás en resultados, no en excusas. Esa actitud te acerca a un logro importante. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mente se adelanta un par de pasos a la de los demás. Tener paciencia con el entorno es clave. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día muy sensible. Si elegís bien con quién estar, podés recargarte en lugar de agotarte. Números: 11, 17, 26.
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