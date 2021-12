Consulta el horóscopo del sábado 18 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En el terreno laboral empiezas a dejar de poner ganas a las cosas que haces y eso van a notarlo tus compañeros y superiores, debes recuperar las ganas deporte y salir adelante. En el amor alguien importante para ti tendrá un encuentro contigo que será casual, pero no desaproveches esta oportunidad para decirle todo lo que piensas. CIFRAS SOLARES: 79.719

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No dejes de hacer las cosas que quieres, siempre que no implique a nadie más no tienes que sentirte mal por ello. En la economía recibes un pequeño golpe de suerte y una cantidad de dinero inesperada, aprovéchelo. CIFRAS SOLARES: 92.289

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En el terreno laboral conseguirás un gran logro durante el día y la gente querrá felicitarte por ello. En el amor pensarás detenidamente si quieres seguir manteniendo tu relación de pareja, ya que ha estado estancada bastante tiempo. CIFRAS SOLARES: 37.377

CANCER (Junio22-Julio22)

Hay algo que te está haciendo mal y lo sabes debes de soltarlo, no te aferres a ello. En la economía cuida a quien prestas dinero durante este día. En el terreno laboral nunca dejes de aceptar consejos de gente más experimentada que tú, aunque sea en un ámbito distinto del que te mueves. CIFRAS SOLARES: 22.203

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el amor la pareja se encuentra un poco estancada, pero si intentas buscar soluciones rápidas será peor para los dos. En la familia podrías olvidar una cita importante que tenías programada para hoy. CIFRAS SOLARES: 48.449

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Tienes que entender que hay cosas que no puedes mantener aunque quieras, debes dejarlas ir si es necesario. En la economía no dejes atrasado algo que puedes pagar hoy por querer tener un capricho. CIFRAS SOLARES: 65.667

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el terreno laboral tienes un buen proyecto de negocio en mente pero no debes de arriesgarte más de la cuenta, busca algún socio que le interese tu idea. En el amor no dejes que problemas del pasado vuelvan atormentar tu relación de pareja. CIFRAS SOLARES: 72.722

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Confía más en tus talentos, si realizas alguna actividad creativa hoy es un buen día para inspirarte. En la economía estás pasando por un buen momento pero lo estás desaprovechando, intenta guardar un poco más de dinero. No hagas como Charly C. CIFRAS SOLARES: 54.549

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

En el terreno laboral necesitarás tener más compañerismo y cooperar con los que están a tu lado ya que deberás sacar un trabajo a tiempo y no podrás hacerlo en solitario. En el amor la pareja empieza a resurgir después de este último bache, aprovecha para hablar de ello y reforzar vuestro vínculo.CIFRAS SOLARES: 65.476

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Necesitas enfatizar más con otras personas en ciertas situaciones, te ayudará a cambiar positivamente. En la economía el día transcurrirá como los demás, necesitas esperar un poco más para los cambios. CIFRAS SOLARES: 75.767

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el amor debes de hacerte notar un poco más delante de la persona que te gusta. Si tienes pareja es un día para apoyarla en decisiones que tiene que tomar. En la familia ten un poco más de paciencia y escucha antes de iniciar una discusión. CIFRAS SOLARES: 88.887

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Céntrate más en lograr las cosas que quieres, las dejas pasar demasiado rápido. En la economía es un buen día para realizar inversiones si pensabas en realizar una compra grande. CIFRAS SOLARES: 78.798