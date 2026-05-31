Autopsia, rastrillajes y más claves: cómo sigue el caso Agostina Vega

La investigación judicial entró en una nueva etapa con el hallazgo del cuerpo de la adolescente. Habrá nuevas pericias científicas y se buscarán respuestas a los interrogantes del caso. La acusación contra el principal sospechoso.
La confirmación judicial de que los restos hallados en el descampado de Ampliación Ferreyra corresponden a Agostina Vega abrió una nueva etapa en la investigación, centrada ahora en las pericias científicas, el análisis de las pruebas reunidas y la búsqueda de respuestas a los interrogantes que aún rodean el crimen.
Tras la conferencia encabezada por el fiscal Raúl Garzón, los investigadores concentrarán sus esfuerzos en reconstruir con precisión los hechos ocurridos desde el ingreso de la adolescente de 14 años a la vivienda de Claudio Barrelier hasta el traslado y ocultamiento de sus restos en un descampado del sur de la capital cordobesa.
Uno de los puntos clave será la realización de la autopsia y de estudios forenses complementarios. Aunque Garzón sostuvo que la muerte habría ocurrido durante la noche de la desaparición o en las primeras horas del domingo 24 de mayo, especialistas vinculados a la causa advierten que la determinación científica de la data de muerte demandará varios días de trabajo pericial. Estos informes también deberán establecer la causa exacta del fallecimiento, el mecanismo utilizado para cometer el crimen y otros elementos fundamentales para la futura acusación judicial.
En paralelo, continuarán las pericias en la vivienda de calle Del Campillo, en barrio Cofico, donde los investigadores creen que se produjo el homicidio. Las evidencias obtenidas mediante reactivos químicos y otros procedimientos técnicos serán examinadas en detalle para reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble y determinar si otras personas que residían allí pudieron haber advertido movimientos o situaciones relevantes para la investigación.
Durante la conferencia de prensa, Garzón destacó la distribución interna de la propiedad, señalando que algunos sectores se encuentran considerablemente alejados entre sí. A pesar de que, según trascendió, ciertas paredes del área de living-comedor habrían sido lavadas con lavandina -una sustancia frecuentemente utilizada para intentar eliminar rastros biológicos-, los peritos de Policía Científica lograron detectar indicios de interés para la causa.
Los operativos en Ampliación Ferreyra tampoco concluyeron. Fuentes de la investigación confirmaron que los rastrillajes continuarán en los próximos días con el objetivo de localizar nuevas evidencias y recuperar más restos que permitan completar la reconstrucción de los hechos. La localización de ese sector fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización que vincularon al Ford Ka negro incorporado al expediente con el lugar donde se produjo el hallazgo.
Por otra parte, la situación procesal de Claudio Barrelier se convertirá en uno de los ejes centrales de la causa. Tras el hallazgo de los restos de la adolescente, el fiscal deberá formalizar una nueva imputación, considerablemente más grave que la vigente hasta ahora. Todo indica que la acusación avanzará hacia la figura de homicidio agravado, delito que contempla la pena de prisión perpetua.
También resta conocer cuál será la estrategia que adoptará el acusado frente al creciente cúmulo de pruebas en su contra. Los investigadores evalúan si mantendrá su postura defensiva actual o si optará por prestar una nueva declaración.
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