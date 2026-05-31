Autopsia, rastrillajes y más claves: cómo sigue el caso Agostina Vega

En paralelo, continuarán las pericias en la vivienda de calle Del Campillo, en barrio Cofico, donde los investigadores creen que se produjo el homicidio. Las evidencias obtenidas mediante reactivos químicos y otros procedimientos técnicos serán examinadas en detalle para reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble y determinar si otras personas que residían allí pudieron haber advertido movimientos o situaciones relevantes para la investigación.

Durante la conferencia de prensa, Garzón destacó la distribución interna de la propiedad, señalando que algunos sectores se encuentran considerablemente alejados entre sí. A pesar de que, según trascendió, ciertas paredes del área de living-comedor habrían sido lavadas con lavandina -una sustancia frecuentemente utilizada para intentar eliminar rastros biológicos-, los peritos de Policía Científica lograron detectar indicios de interés para la causa.

Los operativos en Ampliación Ferreyra tampoco concluyeron. Fuentes de la investigación confirmaron que los rastrillajes continuarán en los próximos días con el objetivo de localizar nuevas evidencias y recuperar más restos que permitan completar la reconstrucción de los hechos. La localización de ese sector fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización que vincularon al Ford Ka negro incorporado al expediente con el lugar donde se produjo el hallazgo.

Caso Agostina Vega: el rol del único detenido

Por otra parte, la situación procesal de Claudio Barrelier se convertirá en uno de los ejes centrales de la causa. Tras el hallazgo de los restos de la adolescente, el fiscal deberá formalizar una nueva imputación, considerablemente más grave que la vigente hasta ahora. Todo indica que la acusación avanzará hacia la figura de homicidio agravado, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

También resta conocer cuál será la estrategia que adoptará el acusado frente al creciente cúmulo de pruebas en su contra. Los investigadores evalúan si mantendrá su postura defensiva actual o si optará por prestar una nueva declaración.