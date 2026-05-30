Hallaron muerta a Agostina Vega en Córdoba

La investigación sostiene que el último lugar donde estuvo Agostina con vida fue la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico. Según la reconstrucción judicial, el hombre habría enviado un remís para trasladarla hasta su casa el sábado 24 de mayo con el argumento de entregarle un regalo destinado a su madre, con quien había mantenido una relación sentimental.

Una cámara de seguridad registró esa misma noche el ingreso de la adolescente al domicilio junto al sospechoso. Esa grabación constituye la última imagen conocida de Agostina. Los investigadores intentan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas siguientes y no descartan la participación de otras personas.

De acuerdo con fuentes ligadas al expediente, una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que la menor habría sido víctima de un abuso sexual seguido de una agresión. Ninguna de las cámaras relevadas hasta el momento registró su salida de la casa, mientras que sí existen imágenes que muestran los movimientos posteriores del acusado.

Los investigadores establecieron que entre el sábado y el lunes Barrelier buscó conseguir dinero y un vehículo prestado. Finalmente obtuvo un Ford Ka negro, que utilizó para desplazarse desde el barrio Yofre hasta su domicilio. Las cámaras de seguridad lo registraron llegando solo al lugar.

agostina vega Claudio Barrelier se encuentra detenido tras la desaparición de Agostina Vega en Córdoba.

Las imágenes incorporadas a la causa muestran además que el sospechoso realizó varios viajes entre la vivienda y el automóvil cargando objetos que los investigadores describieron como baldes o recipientes. Poco después volvió a ponerse en marcha y se dirigió hacia la zona de Ampliación Ferreyra.

El seguimiento de las antenas de telefonía celular permitió ubicar el teléfono del acusado en ese sector de la ciudad. Aunque en el área no existen cámaras de vigilancia, un dispositivo instalado en las inmediaciones registró el ingreso del vehículo y, aproximadamente una hora más tarde, su salida.

Con el hallazgo del cuerpo, la investigación ingresó en una nueva etapa centrada en determinar las circunstancias de la muerte de la adolescente y reunir pruebas para sostener la acusación contra el detenido. El fiscal a cargo de la causa y autoridades provinciales brindarán detalles oficiales en una conferencia de prensa prevista para esta tarde.