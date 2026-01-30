Consultá el horóscopo del sábado 31 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Cierre de mes con energía de decisión. Lo que hoy afirmes con claridad marca el tono del próximo ciclo. Números: 2, 7, 21.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Evaluás qué te dio seguridad y qué ya no. Dejar un viejo hábito puede ser tu mejor inversión emocional. Números: 4, 11, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras finales de mes: mensaje, charla, acuerdo. Lo que quede hablado hoy se sostiene un buen tiempo. Números: 7, 13, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Mirás atrás y ves cuánto creciste emocionalmente. Reconocer tus avances internos es fundamental. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Fin de mes con foco en tu imagen y presencia. Decidís cómo querés ser visto de ahora en adelante. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes finales en organización, trabajo y salud. Un pequeño cambio hoy optimiza

todo febrero. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Cerrás capítulo en algún vínculo o dinámica. Sea continuando o terminando, queda más equilibrado.Números: 8, 14, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Profundo balance interno. Soltar lo que pesa te da una fuerza que no imaginabas. Números: 9, 18, 34.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Fin de mes con ganas de expansión. Empezás a apuntar más alto en tus planes. Números: 6, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Revisás objetivos y redefinís metas. Tu ambición se afina hacia lo que realmente importa. Números: 10, 19, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Cierre de mes con tono liberador. Te comprometés más con tu autenticidad que con

agradar a otros. Números: 13, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuitivamente sentís que empieza otra etapa. Confiar en ese presentimiento marca una nueva dirección. Números: 4, 17, 36.