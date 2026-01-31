Consultá el horóscopo del domingo 1 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Arranca el mes con impulso y ganas de cambio. Usá esa fuerza para ordenar un área clave de tu vida. Números: 1, 9, 27.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás tranquilidad y un poco de placer sencillo. Un plan casero puede recargar más que una gran salida. Números: 4, 14, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día social y charlas intensas. Una información inesperada puede ayudarte a tomar una decisión pendiente. Números: 6, 11, 25.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El tema familia/hogar toma protagonismo. Un gesto de cuidado mutuo mejora el clima emocional. Números: 2, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Necesitás expresarte sin filtro. Una conversación honesta te posiciona mejor frente a los demás. Números: 1, 10, 31.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ganas de ordenar cuentas, papeles o pendientes. Lo que cierres hoy te da mucha calma mental. Números: 5, 18, 34.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en foco: pareja, socios o amistades. Buscar equilibrio sin perder tu voz propia es la tarea. Números: 8, 15, 28.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición muy afinada. Podés ver más allá de las apariencias y proteger mejor tu energía. Números: 3, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Planes a futuro se activan con fuerza. Un “por qué no” hoy puede abrir una gran puerta. Números: 7, 19, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tu responsabilidad se nota y se valora. Aunque no lo digan, muchos se apoyan en tu solidez. Números: 10, 22, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Mes nuevo, mentalidad nueva. Una idea distinta puede convertirse en objetivo concreto. Números: 11, 21, 32.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción a flor de piel. Si la canalizás en algo creativo, puede salir algo muy especial. Números: 4, 20, 36.
