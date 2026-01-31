Horóscopo |

Consultá el horóscopo del domingo 1 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Arranca el mes con impulso y ganas de cambio. Usá esa fuerza para ordenar un área clave de tu vida. Números: 1, 9, 27.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás tranquilidad y un poco de placer sencillo. Un plan casero puede recargar más que una gran salida. Números: 4, 14, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día social y charlas intensas. Una información inesperada puede ayudarte a tomar una decisión pendiente. Números: 6, 11, 25.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El tema familia/hogar toma protagonismo. Un gesto de cuidado mutuo mejora el clima emocional. Números: 2, 16, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Necesitás expresarte sin filtro. Una conversación honesta te posiciona mejor frente a los demás. Números: 1, 10, 31.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ganas de ordenar cuentas, papeles o pendientes. Lo que cierres hoy te da mucha calma mental. Números: 5, 18, 34.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en foco: pareja, socios o amistades. Buscar equilibrio sin perder tu voz propia es la tarea. Números: 8, 15, 28.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición muy afinada. Podés ver más allá de las apariencias y proteger mejor tu energía. Números: 3, 12, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Planes a futuro se activan con fuerza. Un “por qué no” hoy puede abrir una gran puerta. Números: 7, 19, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tu responsabilidad se nota y se valora. Aunque no lo digan, muchos se apoyan en tu solidez. Números: 10, 22, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Mes nuevo, mentalidad nueva. Una idea distinta puede convertirse en objetivo concreto. Números: 11, 21, 32.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emoción a flor de piel. Si la canalizás en algo creativo, puede salir algo muy especial. Números: 4, 20, 36.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados