Consultá el horóscopo del miércoles 28 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Cierre de mes con ganas de arrancar algo nuevo ya. Definir un objetivo claro te ordena el fuego interno. Números: 2, 8, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hacés balance de lo que te dio estabilidad y de lo que la sacudió. Aprender de eso te hace más sólido. Números: 4, 11, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras finales, acuerdos, mensajes que cierran temas. Lo que se hable hoy marca la tónica de marzo. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Mirás hacia atrás y ves cuánto creciste emocionalmente. Cuidar de vos pasó de teoría a práctica. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu protagonismo cambia de forma: menos show, más autoridad interna. Te tomás más en serio a vos mismo. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes finos en hábitos, trabajo y organización. Limpiar el tablero te deja listo para el próximo mes. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Cierre de mes con énfasis en vínculos. Decidís cómo querés relacionarte de acá en adelante. Números: 8, 14, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Final intenso, pero transformador. Dejas atrás algo muy profundo y quedás más liviano. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Revisás tus sueños y metas a lo grande. Lo que no encaja con tu verdad empieza a caerse solo. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Balance serio, pero productivo. Redefinís prioridades para que el esfuerzo tenga más sentido. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión de futuro se afina. Elegís qué batallas querés dar y cuáles ya no valen tu energía. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de mes muy intuitivo y emocional. Sentís que arranca otra etapa, más alineada con quién sos hoy. Números: 4, 17, 36.