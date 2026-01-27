Consultá el horóscopo del miércoles 28 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Cierre de mes con ganas de arrancar algo nuevo ya. Definir un objetivo claro te ordena el fuego interno. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hacés balance de lo que te dio estabilidad y de lo que la sacudió. Aprender de eso te hace más sólido. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras finales, acuerdos, mensajes que cierran temas. Lo que se hable hoy marca la tónica de marzo. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Mirás hacia atrás y ves cuánto creciste emocionalmente. Cuidar de vos pasó de teoría a práctica. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu protagonismo cambia de forma: menos show, más autoridad interna. Te tomás más en serio a vos mismo. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes finos en hábitos, trabajo y organización. Limpiar el tablero te deja listo para el próximo mes. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Cierre de mes con énfasis en vínculos. Decidís cómo querés relacionarte de acá en adelante. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Final intenso, pero transformador. Dejas atrás algo muy profundo y quedás más liviano. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Revisás tus sueños y metas a lo grande. Lo que no encaja con tu verdad empieza a caerse solo. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Balance serio, pero productivo. Redefinís prioridades para que el esfuerzo tenga más sentido. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión de futuro se afina. Elegís qué batallas querés dar y cuáles ya no valen tu energía. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de mes muy intuitivo y emocional. Sentís que arranca otra etapa, más alineada con quién sos hoy. Números: 4, 17, 36.
