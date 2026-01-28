Consultá el horóscopo del jueves 29 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía alta, ideal para cerrar pendientes. Redirigir la bronca en productividad es la jugada maestra. Números: 2, 6, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad en lo concreto: cuentas claras, planes claros, vínculos claros. Menos dudas, más hechos. Números: 4, 15, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Tu curiosidad hoy te lleva a información clave. Hacer la pregunta justa abre puertas. Números: 7, 11, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emoción a flor de piel, pero con posibilidad de canalizar en cariño y contención. No te cierres. Números: 3, 18, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Clima perfecto para mostrar talento. Si te animás a exponerte un poco más, recibís buena respuesta. Números: 1, 10, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día para pulir detalles de algo que ya está casi listo. Tu prolijidad marca la diferencia. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en foco. Una conversación en tono calmado puede resolver algo que parecía enorme. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Transformaciones internas se aceleran. Te das cuenta de que ya no sos el mismo frente a un viejo disparador. Números: 9, 20, 34.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de expansión y aventura. Aunque sea en lo mental, darle espacio a tus sueños es clave hoy. Números: 6, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La disciplina te sostiene. Un pequeño logro concreto confirma que vas en la dirección correcta. Números: 10, 19, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Espíritu libre activado. Alguien puede cuestionarte, pero sabés por qué hacés lo que hacés. Números: 13, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición súper fina. Un presentimiento se confirma y te ayuda a tomar mejor decisión. Números: 4, 17, 36.
