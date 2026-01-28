Consultá el horóscopo del jueves 29 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía alta, ideal para cerrar pendientes. Redirigir la bronca en productividad es la jugada maestra. Números: 2, 6, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad en lo concreto: cuentas claras, planes claros, vínculos claros. Menos dudas, más hechos. Números: 4, 15, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Tu curiosidad hoy te lleva a información clave. Hacer la pregunta justa abre puertas. Números: 7, 11, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emoción a flor de piel, pero con posibilidad de canalizar en cariño y contención. No te cierres. Números: 3, 18, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Clima perfecto para mostrar talento. Si te animás a exponerte un poco más, recibís buena respuesta. Números: 1, 10, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día para pulir detalles de algo que ya está casi listo. Tu prolijidad marca la diferencia. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos en foco. Una conversación en tono calmado puede resolver algo que parecía enorme. Números: 8, 14, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Transformaciones internas se aceleran. Te das cuenta de que ya no sos el mismo frente a un viejo disparador. Números: 9, 20, 34.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de expansión y aventura. Aunque sea en lo mental, darle espacio a tus sueños es clave hoy. Números: 6, 13, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La disciplina te sostiene. Un pequeño logro concreto confirma que vas en la dirección correcta. Números: 10, 19, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Espíritu libre activado. Alguien puede cuestionarte, pero sabés por qué hacés lo que hacés. Números: 13, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición súper fina. Un presentimiento se confirma y te ayuda a tomar mejor decisión. Números: 4, 17, 36.