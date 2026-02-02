Consultá el horóscopo del martes 3 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día para tomar la iniciativa y no esperar que otros decidan. Un gesto de coraje ordena el panorama. Números: 1, 8, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Tu cuerpo te pide pausa. Escucharlo a tiempo evita el agotamiento más adelante. Números: 2, 14, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Conversaciones divertidas y mente muy activa. Cuidá de no dispersarte en mil temas a la vez. Números: 6, 10, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El hogar puede ser refugio o fuente de tensión. Depende de los límites que pongas hoy.Números: 3, 18, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés algo importante para mostrar o decir. Si te animás, podés recibir una respuesta muy positiva. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Revisar gastos, rutinas y hábitos te ayuda a recuperar sensación de control.Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos que suman y vínculos que drenan. Hoy notás claramente la diferencia.Números: 8, 15, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Un tema oculto sale a la luz. Puede doler, pero te libera de una duda larga. Números: 4, 12, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Un cambio de escenario, aunque sea pequeño, mejora tu humor. Salir de la rutina te recarga. Números: 7, 19, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La disciplina hoy rinde el doble. Avanzás fuerte en una tarea que otros postergan. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu forma distinta de pensar sorprende. Una idea tuya puede ser la solución menos pensada.Números: 11, 21, 28.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición clarísima respecto de una persona. No la ignores aunque la lógica diga otra cosa.Números: 6, 17, 35.
