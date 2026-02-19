Consultá el horóscopo del viernes 20 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día con chispa: acción, adrenalina, decisiones rápidas. Cuidá no reaccionar de más ante pavadas. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás tiempo propio, sin apuros ni ruido. Un rato a solas te recarga más que cualquier plan social. Números: 4, 11, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente encendida, muchas ideas nuevas. El desafío es elegir cuáles sostener y cuáles dejar pasar. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón está más permeable. Tener cerca a quien te escucha de verdad hace toda la diferencia. Números: 3, 15, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu liderazgo es necesario para ordenar un grupo o una situación. Hacerlo con empatía es clave. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustar rutinas, horarios y prioridades hoy paga dividendos en bienestar. No subestimes los detalles. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Te llama lo bello, lo armonioso, lo que vibra bien. Rodearte de eso equilibra tu balanza interna. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís movimientos ocultos. No hace falta decir todo lo que ves, pero sí actuar en consecuencia. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te dan ganas de moverte, viajar o aprender. Aunque sea simbólico, salir de la zona cómoda te enciende. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tema trabajo/dinero en foco. Una conversación seria puede ayudarte a mejorar tus condiciones. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu rareza hoy es tu mayor atractivo. Alguien valora precisamente eso que otros critican. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad muy alta, inspiración fuerte. Día ideal para crear o conectar con lo espiritual. Números: 4, 17, 36.
