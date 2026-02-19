Consultá el horóscopo del viernes 20 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día con chispa: acción, adrenalina, decisiones rápidas. Cuidá no reaccionar de más ante pavadas. Números: 2, 7, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás tiempo propio, sin apuros ni ruido. Un rato a solas te recarga más que cualquier plan social. Números: 4, 11, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente encendida, muchas ideas nuevas. El desafío es elegir cuáles sostener y cuáles dejar pasar. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón está más permeable. Tener cerca a quien te escucha de verdad hace toda la diferencia. Números: 3, 15, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu liderazgo es necesario para ordenar un grupo o una situación. Hacerlo con empatía es clave. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustar rutinas, horarios y prioridades hoy paga dividendos en bienestar. No subestimes los detalles. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Te llama lo bello, lo armonioso, lo que vibra bien. Rodearte de eso equilibra tu balanza interna. Números: 8, 14, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís movimientos ocultos. No hace falta decir todo lo que ves, pero sí actuar en consecuencia. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te dan ganas de moverte, viajar o aprender. Aunque sea simbólico, salir de la zona cómoda te enciende. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tema trabajo/dinero en foco. Una conversación seria puede ayudarte a mejorar tus condiciones. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu rareza hoy es tu mayor atractivo. Alguien valora precisamente eso que otros critican. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad muy alta, inspiración fuerte. Día ideal para crear o conectar con lo espiritual. Números: 4, 17, 36.