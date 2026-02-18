Consultá el horóscopo del jueves 19 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía fuerte para encarar algo que venías evitando. Hoy el “me cansé de postergar” te impulsa. Números: 1, 8, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Te aferrás a lo que te da tranquilidad. Un encuentro calmo o un ritual propio te ordenan. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucho movimiento social y mental. Buen día para negociar, vender, proponer o convencer. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La intuición te guía en temas familiares o emocionales. Siguiendo esa voz interna evitás enredos. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Brillo personal en aumento. Una situación te permite mostrar seguridad y generosidad a la vez. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tareas prácticas se resuelven con eficacia. Lo que hoy organizás te simplifica la semana entera. Números: 5, 14, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos se reacomodan. Un diálogo limpio y sin vueltas redefine roles y expectativas. Números: 8, 13, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): El mundo emocional está intenso, pero con posibilidad de catarsis positiva. Soltar algo viejo abre espacio. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de libertad: mental, física o emocional. Tomar una decisión alineada a tu verdad te alivia. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Un tema de trabajo, dinero o responsabilidad pide una decisión madura. Pensar a futuro hoy rinde mucho. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu individualidad está fuerte. Hacer las cosas a tu estilo trae mejores resultados que copiar moldes. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Empieza un ciclo de mayor conexión con vos mismo. Prestar atención a tus sensaciones es clave. Números: 4, 17, 36.
comentar