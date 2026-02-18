Consultá el horóscopo del jueves 19 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía fuerte para encarar algo que venías evitando. Hoy el “me cansé de postergar” te impulsa. Números: 1, 8, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Te aferrás a lo que te da tranquilidad. Un encuentro calmo o un ritual propio te ordenan. Números: 2, 15, 29.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucho movimiento social y mental. Buen día para negociar, vender, proponer o convencer. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La intuición te guía en temas familiares o emocionales. Siguiendo esa voz interna evitás enredos. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Brillo personal en aumento. Una situación te permite mostrar seguridad y generosidad a la vez. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tareas prácticas se resuelven con eficacia. Lo que hoy organizás te simplifica la semana entera. Números: 5, 14, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos se reacomodan. Un diálogo limpio y sin vueltas redefine roles y expectativas. Números: 8, 13, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): El mundo emocional está intenso, pero con posibilidad de catarsis positiva. Soltar algo viejo abre espacio. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de libertad: mental, física o emocional. Tomar una decisión alineada a tu verdad te alivia. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Un tema de trabajo, dinero o responsabilidad pide una decisión madura. Pensar a futuro hoy rinde mucho. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu individualidad está fuerte. Hacer las cosas a tu estilo trae mejores resultados que copiar moldes. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Empieza un ciclo de mayor conexión con vos mismo. Prestar atención a tus sensaciones es clave. Números: 4, 17, 36.