Horóscopo |

Consultá el horóscopo del miércoles 21 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te sentís listo para empezar ciclo nuevo. Soltar una vieja bronca te deja espacio para algo mucho mejor. Números: 2, 5, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Conexión fuerte con lo material: dinero, cuerpo, confort. Un pequeño ajuste financiero te da seguridad. Números: 4, 15, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras que antes no salían hoy fluyen. Gran día para negociar, proponer o aclarar malentendidos. Números: 7, 10, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón está más sensible, pero también más valiente. Podés decir cómo te sentís sin miedo al rechazo. Números: 3, 18, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Te miran, te escuchan, te siguen. Usá esa influencia con responsabilidad y generosidad. Números: 1, 12, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Necesitás un sistema nuevo para organizarte. Probar otra manera de hacer las cosas aliviará tu mente. Números: 6, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activa el deseo de belleza y disfrute. Un gesto estético (ropa, peinado, espacio) mejora tu ánimo. Números: 8, 17, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís silencios y subtextos en el aire. Usá esa percepción para protegerte, no para obsesionarte. Números: 9, 20, 34.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Proyectos a futuro comienzan a tomar forma. Un “por qué no” se convierte en plan concreto. Números: 5, 11, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Un reconocimiento profesional o familiar valida tu esfuerzo. Permitite disfrutarlo sin minimizarlo. Números: 10, 16, 33.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): La mente está creativa y rebelde. Hoy se te pueden ocurrir soluciones raras pero brillantes. Números: 13, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Conexión especial con alguien que te entiende sin muchas palabras. Los silencios compartidos hablan. Números: 6, 21, 35.

