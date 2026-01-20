Consultá el horóscopo del miércoles 21 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te sentís listo para empezar ciclo nuevo. Soltar una vieja bronca te deja espacio para algo mucho mejor. Números: 2, 5, 23.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Conexión fuerte con lo material: dinero, cuerpo, confort. Un pequeño ajuste financiero te da seguridad. Números: 4, 15, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras que antes no salían hoy fluyen. Gran día para negociar, proponer o aclarar malentendidos. Números: 7, 10, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón está más sensible, pero también más valiente. Podés decir cómo te sentís sin miedo al rechazo. Números: 3, 18, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Te miran, te escuchan, te siguen. Usá esa influencia con responsabilidad y generosidad. Números: 1, 12, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Necesitás un sistema nuevo para organizarte. Probar otra manera de hacer las cosas aliviará tu mente. Números: 6, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activa el deseo de belleza y disfrute. Un gesto estético (ropa, peinado, espacio) mejora tu ánimo. Números: 8, 17, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís silencios y subtextos en el aire. Usá esa percepción para protegerte, no para obsesionarte. Números: 9, 20, 34.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Proyectos a futuro comienzan a tomar forma. Un “por qué no” se convierte en plan concreto. Números: 5, 11, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Un reconocimiento profesional o familiar valida tu esfuerzo. Permitite disfrutarlo sin minimizarlo. Números: 10, 16, 33.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): La mente está creativa y rebelde. Hoy se te pueden ocurrir soluciones raras pero brillantes. Números: 13, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Conexión especial con alguien que te entiende sin muchas palabras. Los silencios compartidos hablan. Números: 6, 21, 35.