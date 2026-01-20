Consultá el horóscopo del martes 20 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Arrancás el día con mucha energía física. Buen momento para ejercicio, trámites rápidos y decisiones ágiles. Números: 3, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): La paciencia te da una victoria silenciosa. Algo que venías esperando se destraba de a poco. Números: 2, 10, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charla importante con hermanos, amigos o colegas. La palabra justa en el momento justo cambia todo. Números: 5, 12, 27.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Buscás refugio en tu espacio seguro. Decorar, ordenar o cocinar te trae calma. Números: 4, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): El protagonismo te persigue, aunque quieras pasar desapercibido. Canalizá esa exposición a tu favor. Números: 1, 9, 22.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy tu lado práctico salva el día de un caos mayor. Ser detallista es tu súper poder, no tu defecto. Números: 6, 18, 33.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se mueven temas de pareja o sociedad. Una decisión compartida evita futuros reproches. Números: 7, 16, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Algo interno pide cambio radical. Podés empezar con un hábito pequeño que marque un antes y un después. Números: 3, 11, 26.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tu optimismo contagia. Un chiste, un mensaje o una invitación alivian la energía de alguien cercano. Números: 8, 14, 32.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Responsabilidades, sí, pero también merecés descanso. Ajustar prioridades para no cargar con todo. Números: 10, 19, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día loco pero interesante. Planes que no salen como esperabas terminan siendo mejores de otra forma. Números: 13, 21, 28.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición marcada en sueños, señales o sensaciones. Hacé caso a ese “no sé por qué, pero siento…”. Números: 6, 17, 35.
comentar