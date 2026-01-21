Consultá el horóscopo del jueves 22 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día para actuar con estrategia, no solo impulso. Un movimiento calculado vale más que diez impulsivos. Números: 4, 9, 28.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Un rato de descanso real (sin culpas, sin celular) repara más que cualquier consejo. Priorizarte es clave. Números: 2, 11, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Te llegan varias opciones a la vez. Decidir te cuesta, pero quedarte en la duda te cansa más. Números: 7, 15, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema hogar-familia toma protagonismo. Podés poner un límite amoroso que ordene todo. Números: 5, 13, 32.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu voz tiene peso. Lo que digas hoy puede motivar mucho a otra persona, cuidá el tono. Números: 1, 10, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Lo práctico y lo emocional se cruzan. Resolver algo concreto baja un nivel de ansiedad interna. Números: 6, 18, 29.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Aparece una invitación agradable o un plan lindo. Aceptarlo puede ser el respiro que necesitabas. Números: 8, 12, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Día ideal para introspección. Una verdad interna se vuelve innegable y eso te libera. Números: 3, 16, 31.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Energía social alta: amigos, grupos, redes. Compartir tu visión inspira a varios a moverse. Números: 9, 17, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Decisiones a largo plazo se cocinan a fuego lento. No apures, pero tampoco postergues eternamente. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Algo diferente te llama: actividad nueva, persona rara, idea distinta. Seguir esa curiosidad te favorece. Números: 13, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emociones intensas, pero con posibilidad de canalizarlas en arte, escritura o charla profunda. Números: 6, 14, 35.
