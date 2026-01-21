Consultá el horóscopo del jueves 22 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día para actuar con estrategia, no solo impulso. Un movimiento calculado vale más que diez impulsivos. Números: 4, 9, 28.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Un rato de descanso real (sin culpas, sin celular) repara más que cualquier consejo. Priorizarte es clave. Números: 2, 11, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Te llegan varias opciones a la vez. Decidir te cuesta, pero quedarte en la duda te cansa más. Números: 7, 15, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema hogar-familia toma protagonismo. Podés poner un límite amoroso que ordene todo. Números: 5, 13, 32.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu voz tiene peso. Lo que digas hoy puede motivar mucho a otra persona, cuidá el tono. Números: 1, 10, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Lo práctico y lo emocional se cruzan. Resolver algo concreto baja un nivel de ansiedad interna. Números: 6, 18, 29.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Aparece una invitación agradable o un plan lindo. Aceptarlo puede ser el respiro que necesitabas. Números: 8, 12, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Día ideal para introspección. Una verdad interna se vuelve innegable y eso te libera. Números: 3, 16, 31.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Energía social alta: amigos, grupos, redes. Compartir tu visión inspira a varios a moverse. Números: 9, 17, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Decisiones a largo plazo se cocinan a fuego lento. No apures, pero tampoco postergues eternamente. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Algo diferente te llama: actividad nueva, persona rara, idea distinta. Seguir esa curiosidad te favorece. Números: 13, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Emociones intensas, pero con posibilidad de canalizarlas en arte, escritura o charla profunda. Números: 6, 14, 35.