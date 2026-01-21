Consultá el horóscopo chino del jueves 22 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Sensaciones profundas. Hoy preferís la reflexión antes que la acción. Números de la Suerte: 1, 25, 30
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Impulso creador. Algo te motiva a moverte, cambiar y disfrutar. Números de la Suerte: 8, 17, 33
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad artística. Lo espiritual se siente con fuerza. Números de la Suerte: 5, 24, 36
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy destacás en lo mental. Buen día para negociaciones. Números de la Suerte: 10, 14, 26
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Ordenás, corregís y perfeccionás algo que estaba flojo. Números de la Suerte: 6, 22, 32
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La calidez te rodea. Recibís una muestra de cariño inesperada. Números de la Suerte: 11, 23, 34
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La armonía se siente. Ideal para descansar o compartir un momento dulce. Números de la Suerte: 13, 19, 28
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La intuición se activa. Un sueño o señal te guía en una decisión. Números de la Suerte: 2, 15, 34
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tranquilidad ante todo. No apures procesos: la paciencia te beneficia. Números de la Suerte: 7, 21, 27
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Día para avanzar con audacia. Tu energía atrae admiración. Números de la Suerte: 4, 18, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Conectás con almas afines. Energía suave en vínculos. Números de la Suerte: 3, 20, 29
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu fuego interior se enciende. Excelente para iniciar proyectos. Números de la Suerte: 9, 12, 31
