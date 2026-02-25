Consultá el horóscopo del jueves 26 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tenés valentía para encarar ese tema que venías esquivando. Una acción decidida ordena el panorama. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo y los sentidos te guían. Buen día para comida rica, contacto físico, descanso reparador. Números: 4, 11, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Comunicaciones clave hoy. Un mensaje o llamada puede abrir un giro inesperado. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Necesitás contención emocional. Ser suave con vos mismo es tan importante como serlo con otros. Números: 3, 15, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés mostrar una versión más madura de vos mismo frente a un desafío. Eso te gana respeto real. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustar detalles en trabajo, salud o rutina te da sensación de control útil. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy importa mucho con quién compartís tu tiempo. Una buena compañía mejora todo el día. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Percepción profunda de una dinámica oculta. Tomar conciencia ya es la mitad del cambio. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): El deseo de libertad pega fuerte. Definir qué es libertad para vos hoy es clave. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Decisiones estructurales sobre trabajo o futuro. Elegir con madurez, no por miedo, te fortalece. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión distinta del mundo puede inspirar a otros. Compartirla sin imponerla es la clave. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición altísima, casi oracular. Confiar en lo que sentís te ahorra errores. Números: 4, 17, 36.
