TAURO (Abril 21-Mayo 20) Una persona que no habías visto hace tiempo volverá a tu vida, si crees que no es algo bueno para ti, no le abras la puerta, ya que no ha cambiado su forma de ser y todo será igual que antes.CIFRAS SOLARES: 89.908

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Estás necesitando de forma urgente hacer cambios en tu vida y no estás prestando atención a lo que estás necesitando, no dejes que esto te pase la cuenta más adelante, ni tampoco te sorprendas si tienes resultados malos en algo que esperabas que saliera bien..CIFRAS SOLARES: 39.933

CANCER (Junio22-Julio22) Una persona que te ha estado molestando volverá a decirte algo malo esta semana, no dejes que te amedrente y pídele que te deje estar en paz. Un familiar necesita que le ayudes con un tema inmobiliario, es necesario que le des tu consejo, te lo pedirá durante la semana, ayúdale.CIFRAS SOLARES: 76.789

LEO (Julio 23-Ago. 22) . No dejes que otras personas te culpen por cosas que no están sobre tu control. Un familiar intentará dejarte a ti como la persona responsable de una desunión dentro del grupo, intenta explicar que tú no tienes algo con ver con esta situación y llama a la cordura a todos. CIFRAS SOLARES: 47.098

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Una persona que te quiere mucho tiene algo importante que contarte sobre su vida y es probable que no hayas querido escucharle por distintos motivos, si te das el tiempo para hacerlo no te arrepentirás.CIFRAS SOLARES: 49.085

LIBRA (Set 23-Oct. 22)Siempre intentas llevarte bien con tus compañeros de trabajo porque nunca se sabe cuando puedes necesitar su ayuda. Prefieres tenerlos como aliados, son más útiles así.CIFRAS SOLARES: 59.976

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) No te gusta que te metan prisa en el trabajo, tú necesitas tu tiempo para hacer las cosas. Sabes que no durarás mucho en ese lugar..CIFRAS SOLARES: 69.090

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)Necesitas dedicarle cada día algo de tiempo a tu relación, si no lo haces sientes que no estás realmente con esa persona y no te gusta estarCIFRAS SOLARES: 60.054

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Hacía tiempo que necesitabas una renovación como la que estás teniendo en el trabajo. Ahora sientes que las cosas van a ir a mejor, estás muy emocionado.CIFRAS SOLARES: 76.807

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Por mucho que intentas mantener la seriedad en tu puesto de trabajo, es imposible. Estás rodeado de personas muy graciosas que siempre te hacen reír..CIFRAS SOLARES: 49.098

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Has tardado mucho tiempo en darte cuenta de que estabas enamorado de esa persona, aun así lo importante es que seguís adelante, que todo va bien. CIFRAS SOLARES: 40.088