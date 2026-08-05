La visita del Papa León XIV a la Argentina: cómo será el operativo de seguridad

El canciller Pablo Quirno dijo que las autoridades nacionales conformarán "un comando unificado con la asistencia de las diferentes fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones en las cuales el Papa visite".
El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre próximo. Así lo confirmó el Vaticano este miércoles, en medio de la satisfacción del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por la llegada del Sumo Pontífice al país.
“El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”, señaló la Santa Sede.
“Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”, indicó el comunicado.
Milei celebró la confirmación oficial del viaje del Papa al país. “Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principios de año…. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, expresó desde su cuenta de la red social X.
Por su parte, García Cuerva destacó que la llegada de León XIV “va a generar alegría y entusiasmo”, aunque aclaró que eso “no tiene que tapar la reflexión” y expresó que el mensaje que dará el Sumo Pontífice en el país “será una caricia al alma”.
En una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada, Quirno comentó que el operativo de seguridad para la llegada del Papa se está coordinando con la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva y dijo que las autoridades nacionales conformarán "un comando unificado con la asistencia de las diferentes fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones que el Papa visite".
El Canciller precisó que ya hubo una avanzada del Vaticano que comenzó a coordinar esos aspectos junto con el Gobierno, y que el dispositivo se irá ajustando “en la medida en que se confirmen los lugares” y las agendas. “La seguridad está absolutamente garantizada”, afirmó.
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