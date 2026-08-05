La visita del Papa León XIV a la Argentina: cómo será el operativo de seguridad

Por su parte, García Cuerva destacó que la llegada de León XIV “va a generar alegría y entusiasmo”, aunque aclaró que eso “no tiene que tapar la reflexión” y expresó que el mensaje que dará el Sumo Pontífice en el país “será una caricia al alma”.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

La visita de León XIV a la Argentina y el operativo de seguridad

En una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada, Quirno comentó que el operativo de seguridad para la llegada del Papa se está coordinando con la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva y dijo que las autoridades nacionales conformarán "un comando unificado con la asistencia de las diferentes fuerzas de seguridad de las distintas jurisdicciones que el Papa visite".

El Canciller precisó que ya hubo una avanzada del Vaticano que comenzó a coordinar esos aspectos junto con el Gobierno, y que el dispositivo se irá ajustando “en la medida en que se confirmen los lugares” y las agendas. “La seguridad está absolutamente garantizada”, afirmó.